La gamma Citroën C1 si arricchisce l'arrivo di nuovi colori

A partire da aprile, sono disponibili nuove combinazioni di colore per la frizzante di Citroën C1, la city car versatile e dinamica della Casa del Double Chevron.

Da sempre sinonimo di freschezza e ottimismo, Citroën C1 soddisfa le esigenze di conducenti e passeggeri in tutte le stagioni, grazie a tre silhouette: 3 o 5 porte berlina o con tetto apribile 5 porte Airscape. Ai sette colori già disponibili sia per la versione berlina che per la versione Airscape, ora Citroën C1 aggiunge la nuova tinta Ultra Emeraude per la carrozzeria, un colore intenso, elegante e profondo che sottolinea le linee fluide della compatta urbana.

Per affrontare la primavera con un tocco di colore in più, Citroën C1 offre ancora più possibilità di personalizzazione e inserisce la tinta Ultra Emeraude tra colori per il tetto, aggiungendo così nuove combinazioni alle versioni monocolore, bicolore, berlina e Airscape. Il tetto nella nuova tinta Ultra Emeraude è ora disponibile per la versione berlina, sia 3 che 5 porte, in abbinamento alla tinta carrozzeria Polar White, per un effetto che esprime dinamismo e al contempo eleganza.

Chi invece preferisce la sua Citroën C1 con il tetto nero, ora può ordinare questa tinta in abbinamento a 5 diversi colori della carrozzeria: il Nude, i toni dei grigi (Silver Grey e Graphite Grey), il bianco Polar White e il nuovo colore Ultra Emeraude.

Ricca di stile, estroversa, fresca e vivace, grazie alla nuova tinta Ultra Emeraude e alle maggiori possibilità di scelta per il tetto bi-color a contrasto, Citroën C1 potenzia la sua personalità e offre ancora più combinazioni per rispondere alle esigenze di una clientela diversificata che sceglie la propria vettura secondo il proprio stile e il proprio modo di essere.

Agile e ideale per spostarsi in città grazie alle dimensioni compatte (3,46 m di lunghezza) e alla maneggevolezza (4,80 m di raggio di sterzata), Citroën C1 è accogliente, con un bagagliaio facilmente accessibile (da 196 a 780 litri, secondo la configurazione dei sedili posteriori) e versatile, con un confort eccezionale delle sospensioni e dei sedili, e una straordinaria tenuta di strada.

Citroën C1, in tutte le sue versioni, da 3 o 5 porte, è equipaggiata con il motore a benzina VTi 72 S&S, che risponde alla normativa Euro 6.2, da tre cilindri, 998 cm3 di cilindrata, abbinato al cambio manuale a cinque rapporti e disponibile anche nella versione per neo-patentati.