Ford svela la nuova generazione di veicoli commerciali connessi ed elettrificati

Ford, leader europeo nel mercato dei veicoli commerciali, presenta la nuova generazione di Transit, oggi, più connessi ed elettrificati, al IAA Commercial Vehicles di Hannover.

Debutta il nuovo Transit da 2 tonnellate, che offre maggiore efficienza e capacità di carico, oltre alla tecnologia mHEV (mild hybrid) da 48 volt, novità assoluta nel segmento. Ad Hannover è presente, inoltre, il Transit Custom plug-in hybrid (PHEV), il cui arrivo sul mercato è previsto per il 2019.

L'Ovale Blu presenta delle avanzate soluzioni in tema di Telematics and Data Services studiate per la connettività dei veicoli commerciali, ideate per aiutare gli operatori delle flotte a ottimizzare l'efficienza e l'utilizzo dei propri veicoli. Anche il nuovo Ranger Raptor - la versione performance del pick-up best seller dell'Ovale Blu - è protagonista ad Hannover, dopo il reveal di Gamescom.