NAIAS 2018: Honda Accord, Insight e il suv Acura RDX sotto i riflettori

Il Giappone sotto i riflettori al NAIAS 2018. La giuria del premio North American Car of the Year (NACTOY) ha proclamato al Salone di Detroit i vincitori dell'edizione 2018: il trofeo della categoria Car of the Year è stato attribuito alla Honda Accord. La decima serie della longeva berlina ha battuto nove finaliste del calibro di Kia stinger e la Toyota Camry. La passerella di Detroit, primo motor show dell’anno, dunque, ha visto Honda subito protagonista. Un’occasione in più per focalizzare l’attenzione di tutto il mondo sul suo arsenale presentato per il nuovo anno.

Al debutto la terza generazione di Honda Insight a propulsione ibrida, svelata in pre-serie: sotto il cofano del rinnovato modello c’è un telaio in alluminio e una aggiornata tecnologia di propulsione IMA-Integrated Motor Assist ovvero una motorizzazione 1.5 benzina a ciclo Atkinson e unità elettrica con batterie agli ioni di litio. Inoltre, particolarmente evidente, il nuovo “filante” corpo vettura… adottato per il rendimento energetico del veicolo.

ACURA, RDX fuori i muscoli!

Per chi non si accontenta e vuole una classe superiore, allo stand Acura, marchio riservato al mercato locale, i giapponesi hanno tolto i veli alla rinnovata RDX: oggi un suv di lusso completamente ripensato per competere con Audi Q5 e Lexus Nx. Cosa è cambiato? Le forme sono più scolpite e le proporzioni ben armonizzate. Ad aumentare a prima vista è soprattutto personalità grazie a dimensioni più grandi e un passo maggiorato di 6 cm che rende l’abitacolo più spazioso. Rivestimenti in pelle, finiture in legno e sedili anteriori sportivi con funzione di riscaldamento e ventilazione - oltre al tetto panoramico più ampio della categoria - completano il pacchetto per un guidatore amante della guida e del comfort.

Acura RDX, che è stato presentato come prototipo ma al 99% rimarrà del tutto simile, mostra infine anche un sistema multimediale innovativo, composto da uno schermo di 10,2” a sfioramento su cui disegnare e semplificare le procedure a bordo. Un esempio? Le lettere per inserire la destinazione del navigatore. Il modello è fornito di trazione integrale Acura Super-Handling All Wheel Drive e di un motore a benzina turbo di 2.0 litri, con un cambio automatico a 10 marce.