Honda: un omaggio ai clienti Africa Twin per celebrare la vittoria della Dakar 2020

Il pilota statunitense Ricky Brabec, in sella alla CRF450 Rally del Monster Energy Honda Team, ha vinto la Dakar 2020 in Arabia Saudita. Il ritorno alla vittoria nel rally motociclistico più duro al mondo è un traguardo che Honda e HRC hanno inseguito fin dal 2013, anno del ritorno in forma ufficiale alla Dakar. L’ultima vittoria risaliva addirittura a 31 anni fa, quando nel 1989 trionfò Gilles Lalay, dopo le affermazioni di Cyril Neveu (1982, 1986, 1987) ed Edi Orioli (1988).

Per celebrare il tanto atteso successo del 2020 anche insieme ai tanti clienti Africa Twin, Honda Motor Europe Ltd. Italia offre in omaggio, compreso nel prezzo di acquisto della moto, a tutti gli acquirenti della CRF1100L Africa Twin – la versione più orientata al fuoristrada – le pedane rally in acciaio, caratterizzate dall’assenza del poggiapiedi in gomma e con una estensione maggiore in larghezza e lunghezza, tale da aumentare il grip degli stivali, soprattutto nella guida in piedi, tipica della conduzione in fuoristrada.

L’omaggio riguarda tutte le versioni della CRF1100L Africa Twin modello standard – la più orientata al fuoristrada – sia con cambio manuale che con cambio a doppia frizione DCT, anche nelle versioni Travel Edition e Desert Track. L’iniziativa non coinvolge invece il modello CRF1100L Adventure Sports.