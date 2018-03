Jaguar svela il nuovissimo graphic pack per F-Type SVR

Per i nuovi possessori di una Jaguar F-Type SVR è ora possibile una maggiore personalizzazione, aggiungendo alcuni affascinanti dettagli ispirati al mondo delle corse, senza sostenere costi aggiuntivi. I designer della divisione Special Vehicle Operations, guidati dal Director of Design Ian Callum e dal suo team, hanno creato un Graphic Pack che dona un look ancora più forte e sportivo allo straordinario stile della F-TYPE SVR.

Queste ulteriori personalizzazioni sono state pensate per accentuare maggiormente l'eccellente lavoro in termini di aerodinamica del paraurti anteriore e dello splitter, del sottopavimento piatto, dell'ala attiva in fibra di carbonio e del venturi posteriore con cornice a contrasto, del cupolino degli specchietti e delle alette laterali inserite nel sottopavimento posteriore. Le decalcomanie del cofano e della sezione anteriore con la grafica "575" sottolineano la straordinaria potenza di 575 CV del propulsore 5,0 litri V8 sovralimentato, mentre le prese d'aria in fibra di carbonio e le fiancate laterali rinforzano concettualmente il tema delle alte prestazioni.

Il Graphic Pack della F-TYPE SVR è disponibile in sei esclusive colorazioni: Yulong White con inserti Firenze Red; Santorini Black e Gold; Corris Grey e Ultra Blue; Caldera Red e Black; Ultra Blue e Corris Grey; Indus Silver e Black. Tutte le versioni dispongono di cerchi in lega forgiati da 20" con pinze dei freni in colore rosso o nero. I freni Carbon Ceramic Matrix (CCM) sono disponibili come optional, con pinze di colore giallo.

All'interno della vettura, i clienti troveranno battitacco illuminati con scritta "575" e una speciale targhetta identificativa, montata solamente sulle vetture con Graphic Pack. Sviluppata dalla divisione Special Vehicle Operations di Jaguar, la F-Type SVR è stata progettata per essere la più veloce e la più potente di tutte le F-Type, mantenendo al contempo una fruibilità quotidiana. Questa supercar per tutte le stagioni da oltre 320 km/h di velocità massima, è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi e di offrire al guidatore un'eccellente maneggevolezza e una pronta risposta sia dello sterzo che del sistema frenante.

Il telaio della F-Type SVR è stato migliorato potenziando le barre antirollio e gli ammortizzatori, montando giunti delle sospensioni più rigidi e pneumatici maggiorati, di 265/35 R20 all'anteriore e 305/30 R20 al posteriore, che conferiscono alla vettura un carattere maggiormente distintivo e reattivo. Il propulsore V8 sovralimentato da 575 CV presenta una sonorità piu' acuta e decisa grazie ad uno scarico in titanio e Inconel. La Jaguar F-TYPE SVR è configurabile sul sito www.jaguar.it; prezzi a partire da 46.120 euro.