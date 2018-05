Kia Stinger protagonista di una miniserie tv su Nove

La nuova Kia Stinger diventa protagonista di una mini serie televisiva. La Gran Turismo di grande successo lanciata dalla casa sud coreana è infatti al centro delle tre puntate di "Wishlist, il metodo stinger", un programma in onda a partire da domenica alle 23 sul Nove, il canale generalista di Discovery Italia.

Al volante dell'auto di serie più performante nella storia di Kia, tre vip all'inseguimento delle proprie passioni e dei propri desideri come la coppia Ale & Franz, Sergio Muniz ed Elettra Lamborghini. Il nuovo branded content della durata di 30 minuti a puntata, racconta il loro percorso personale alla ricerca di nuovi traguardi da realizzare. Il Metodo Stinger si basa infatti sulla whislist, una lista di tre desideri da realizzare durante un viaggio: il primo per rigenerarsi, il secondo per ritrovarsi e il terzo, scelto dal coach Gerry Grassi (psicologo, docente di psicologia e coach di artisti e atleti), per migliorarsi.

"L'arrivo di Stinger nella nostra gamma ha rappresentato un punto di svolta, una conferma e, soprattutto, un'occasione in termini di opportunita' di comunicazione - spiega Giuseppe Mazzara, Maketing & PR Director di Kia Motors Italia -. Proprio per questo motivo abbiamo scelto di allontanarci dagli schemi tradizionali. Avevamo bisogno di raccontare a 360 gradi cosa Stinger significhi e la produzione di un branded content innovativo e distintivo ci è sembrata la strada migliore. La degna conclusione di un percorso che, a partire da Febbraio, ha abbinato al meglio strategia digital, influencer marketing e, a partire dal 20 Maggio, presenza televisiva". La serie, prodotta da Showlab per Discovery Italia, oltre che su Nove, sarà disponibile anche su Dplay.