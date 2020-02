Nuova Mercedes-Benz CLA Shooting Brake: la station wagon sportiva della Stella

La nuova Mercedes-Benz CLA è disponibile anche in versione Shooting Brake. Come la CLA Coupé a quattro porte, anche il design della Shooting Brake si richiama al linguaggio formale della “limpida sensualità”, con un abitacolo caratterizzato da un'interfaccia utente intelligente e dal design accattivante.

Dal frontale con il tipico “sharknose” alla fiancata ampia e pulita, il design presenta linee atletiche ma eleganti, mentre la coda è scolpita in modo discreto e offre alla CLA Shooting Brake un vantaggio importante in termini di funzionalità. Pertanto, oltre alla raffinatezza stilistica della CLA Coupé, la Shooting Brake può vantare uno spazio maggiore per molteplici impieghi; assecondando, ad esempio, la voglia di acquisti o di attività sportive e outdoor dei clienti. CLA Shooting Brake è disponibile in quattro versioni: EXECUTIVE, BUSINESS, SPORT e PREMIUM con prezzi a partire da 34.000 euro per i due modelli d’ingresso, Diesel e benzina.

Negli interni la nuova CLA Shooting Brake preserva l'atmosfera moderna, fresca e raffinata della Coupé, ma al contempo offre agli occupanti più spazio all'altezza delle spalle, della testa e dei gomiti. Le funzionalità digitali di questo modello tecnicamente affine alla CLA sono integrate negli interni in modo innovativo, sia dal punto di vista tecnico che formale. Grazie all’ MBUX (Mercedes-Benz User Experience) con sistema intelligente di assistenza per gli interni e riconoscimento vocale perfezionato, gestire un numero sempre maggiore di funzioni diventa più semplice e naturale.

La personalizzazione a bordo è agevolata dall’ampia scelta di equipaggiamenti, ma anche dalla ricca offerta di app e servizi che possono essere scaricati da “Mercedes me” in base alle proprie preferenze e fruiti attraverso l’MBUX.

Anche la CLA Shooting Brake va incontro ai desideri di una clientela che, fino a pochi anni fa, non pensava immediatamente a Mercedes-Benz quando doveva acquistare un'auto. «Con il design particolarmente espressivo di CLA Coupé e CLA Shooting Brake vogliamo rivolgerci ai giovani che vogliono distinguersi. Inoltre la nuova CLA Shooting Brake offre ancora più spazio del modello precedente, per trasportare attrezzature sportive e non solo», afferma Britta Seeger, membro del Consiglio direttivo di Daimler AG e responsabile della Divisione Vendite di Mercedes-Benz Cars.

Come il modello precedente, la nuova CLA Shooting Brake viene prodotta nello stabilimento di Kecskemét (Ungheria) e arriverà sul mercato a settembre 2019.

Il design: sportiva e spaziosa

Nel 2015 Mercedes-Benz ha presentato la prima generazione di CLA Shooting Brake: una cinque porte con proporzioni che la inseriscono chiaramente nella categoria dei coupé, ma che offre un grande spazio grazie al tetto che si protrae fino alla coda e al portellone posteriore. Anche la nuova CLA Shooting Brake è un'auto di design che prima di tutto entusiasma per le sue proporzioni: cofano motore allungato, parte superiore compatta con linea dei finestrini tipica dei coupé, spalle muscolose sopra i passaruota posteriori e coda dolcemente schiacciata che rivela chiaramente la natura sportiva dell'auto. Fino al montante B, il profilo dei finestrini privi di cornice è identico a quello della CLA Coupé, mentre procedendo verso la parte posteriore si innalza nettamente, facilitando anche la salita nel vano posteriore, spingendosi fino alla coda, dove termina con un angolo appuntito.

Il frontale molto proteso (detto “sharknose”) e il cofano motore allungato con powerdome marcati sono elementi di stile che conferiscono dinamismo. Il numero di linee caratteristiche è stato ridotto: si è, ad esempio, rinunciato del tutto alla linea delle spalle. Le superfici vengono modellate da bombature discrete ma ben definite.

Profili e proporzioni accentuati che definiscono il carattere della vettura: 48 millimetri più lunga di prima, 53 mm più larga, ma 2 mm più bassa. I fari piatti, il cofano motore molto ribassato e la mascherina del radiatore Matrix con Stella centrale caratterizzano il volto tipico delle vetture sportive firmate Mercedes-Benz. Le luci posteriori sdoppiate e strette, così come il numero di targa spostato nel paraurti sono elementi tipici della coda di GT con il paraurti e il portellone posteriore collegati a filo. CLA Shooting Brake ha una presenza imponente sulla strada e un aspetto atletico da ogni prospettiva. Con i suoi 871 millimetri l'apertura di carico è nettamente più larga del modello precedente (che era di 635 mm). Inoltre il portellone posteriore può essere aperto anche senza mani, grazie alle funzioni EASY-PACK e HANDS-FREE ACCESS.

Nel vano passeggeri gli interni sono identici a quelli della Coupé. Entrambe offrono un'architettura originale degli spazi, riscontrabile soprattutto nella plancia portastrumenti dall'aspetto innovativo: il display widescreen è completamente sospeso senza calotta sul volume allungato della plancia portastrumenti, che si estende da una porta anteriore all'altra senza alcuna interruzione formale. Il corpo inferiore è diviso dal corpo principale da una specie di “solco” e sembra essere sospeso davanti alla plancia portastrumenti. L'illuminazione di atmosfera accentua questo effetto e offre una scelta di 64 tonalità, dieci scenari cromatici e diversi effetti in tre zone luminose. L'illuminazione interessa anche le tre bocchette di ventilazione, il cui aspetto che ricorda le turbine degli aerei è già accattivante anche senza l'illuminazione.