Nuovo Nissan Juke: in occasione del lancio arriva la Premiere Edition

Nuovo Nissan Juke, presentato in anteprima europea lo scorso 3 settembre, è ora disponibile in una esclusiva e limitata versione di lancio: la Premiere Edition.

Stile e design, che da sempre caratterizzano Nissan Juke, raggiungono la massima espressione in questa versione prodotta in soli 500 esemplari per tutta Europa. Di questi, 30 sono destinati al mercato italiano e il numero di unità disponibili è indicato da un contatore all’interno del sito ufficiale di Nissan Italia.

L’allestimento Premiere Edition offre di serie il meglio dello stile e della tecnologia Tekna più una serie di contenuti esclusivi. Per i colori esterni è disponibile una sola combinazione: Black Metallic per la carrozzeria, Fuji Sunset Red (nuovo colore introdotto proprio con nuovo Nissan Juke) per il Tetto 2-Tone e Fuji Sunset Red per le Personalizzazioni Esterne (per calotte degli specchietti, modanature laterali e finiture del paraurti anteriore e posteriore).

Il carattere sportivo della vettura è enfatizzato dai cerchi in lega da 19 pollici e dai sedili anteriori Monoform in pelle e Alcantara Black, questi ultimi caratterizzano l’abitacolo anche per eleganza e ricercatezza. A vantaggio del comfort, invece, sono il sistema di riscaldamento dei sedili e del parabrezza termico. Questa versione esclusiva si distingue anche per dettagli firmati Premiere Edition, tra cui i tappetini, il battitacco illuminato e placca con numero di serie che ne certifica la serie limitata.

I contenuti tecnologici della vettura offrono il massimo livello di comfort e sicurezza. Guidatore e passeggeri potranno apprezzare le qualità del sistema audio Bose® Personal® Plus. Grazie a 8 altoparlanti ad alte prestazioni, di cui due altoparlanti Bose UltraNearfield incorporati in entrambi i poggiatesta anteriori, è possibile vivere un’esperienza di suono immersiva a 360°.

Mentre i Nissan Connected Services fanno del nuovo Juke la vettura Nissan più connessa di sempre. Inoltre, su questa versione sono presenti tutte le tecnologie Nissan Intelligent Mobility, tra cui: Around View Monitor con sensori di pareggio anteriori e posteriori, Cruise Contro Intelligente, Sistema Intelligente di allerta attenzione guidatore, Sistema Intelligente di avviso e intervento angolo cieco, Sistema Intelligente di rilevamento posteriore degli ostacoli in movimento, Sistema Intelligente di mantenimento della corsia.

Per la prima volta disponibile su Juke la tecnologia ProPILOT, che assiste il guidatore in fase di accelerazione, sterzata e frenata. Progettato per la gestione della singola corsia in autostrada, ProPILOT accelera e rallenta la vettura per mantenerne la giusta velocità e la giusta distanza dal veicolo che precede e tiene la vettura al centro della corsia.

I clienti che vorranno entrare in possesso di questa vettura lo potranno fare solo ed esclusivamente prenotandola online, prima volta in assoluto per Nissan, confermando poi l’acquisto in concessionaria. Le prime unità saranno consegnate a partire dalla fine di novembre.