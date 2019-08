Opel Combo Life: col nuovo motore benzina ancora più potente e fluido

Opel Combo Life, l’eroe quotidiano amico delle famiglie, adesso è ancora più versatile e affascinante. Questo veicolo multifunzione è ora disponibile con il nuovo motore benzina top di gamma abbinato alla trasmissione automatica a otto velocità e al sistema Start/Stop. Il Turbo 1.2 a iniezione diretta da 96 kW (130 CV) (consumi di carburante nel ciclo NEDC1: ciclo urbano 6,3-6,1 l/100 km, ciclo extraurbano 5,1-4,9 l/100 km, ciclo misto 5,6-5,3 l/100 km, emissioni di CO 2 pari a 127-121 g/km) rispetta già le norme Euro 6d sulle emissioni e si aggiunge alla gamma attuale di motori benzina e diesel (consumi di carburante nel ciclo NEDC1: ciclo urbano 6,6-4,5 l/100 km, ciclo extraurbano 5,1-4,0 l/100 km, ciclo misto 5,7-4,2 l/100 km, emissioni di CO 2 pari a 130-110 g/km).

Accanto a questo motore benzina top di gamma e alla trasmissione automatica a otto velocità, dotazioni di serie come il sedile lato guidatore regolabile in sei direzioni con sostegno lombare e bracciolo, il volante in pelle riscaldabile con i comandi al volante, gli alzacristalli elettrici anteriori e il climatizzatore aumentano il livello di comfort. Per la massima connettività, a bordo è presente la radio multimedia compatibile con Apple CarPlay e Android Auto con schermo touch a colori da otto pollici. Inoltre, sistemi all’avanguardia di assistenza alla guida rendono ogni viaggio ancora più rilassato. Sono disponibili equipaggiamenti come il cruise control automatico e il limitatore di velocità, l’allerta collisione con frenata di emergenza automatica e rilevamento pedoni, l’assistenza alla partenza in salita, il sistema di mantenimento della corsia di marcia, il riconoscimento cartelli stradali e il sistema per la prevenzione dei colpi di sonno.

186 km/h di velocità massima – già a norma Euro 6d

Con 96 kW (130 CV), il nuovo Turbo 1.2 a iniezione diretta si posiziona al vertice della gamma di motorizzazioni a benzina di Combo Life. Il brillante motore tre cilindri rispetta già la norma Euro 6d sulle emissioni. Eroga 230 Nm di coppia massima a soli 1.750 giri e viene abbinato esclusivamente con la modernissima trasmissione automatica a otto velocità. Insieme al motore turbo a iniezione diretta, permette cambi di marcia particolarmente fluidi e aiuta a ridurre ulteriormente i consumi di carburante e le emissioni. Per ridurre quanto più possibile le emissioni di particolato, il motore è dotato di Filtro antiparticolato close-coupled per motori benzina (GPF) per una rigenerazione ottimale (ossia l’ossidazione delle particelle che si accumulano nel filtro). Con questo abbinamento di motore e trasmissione, Opel Combo Life raggiunge una velocità massima di 186 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 12,3 secondi.

Vincitore sotto ogni aspetto

Non sono solo le esemplari prestazioni di guida a rendere così interessante l’attuale generazione di Opel Combo. La vettura è stata sviluppata fin dall’inizio secondo gli standard delle auto passeggeri e non come un veicolo commerciale al quale sono state aggiunte in un secondo momento funzioni per renderlo interessante anche per le famiglie. I professionisti e i lavoratori che usano il van Combo Cargo possono quindi godere delle stesse funzioni di sicurezza, tecnologia e comfort delle famiglie e degli appassionati di attività del tempo libero che utilizzano la versione passeggeri. Non sorprende che Combo Life per il trasporto di passeggeri sia stato votato "AUTOBEST Best Buy Car of Europe 2019" e la versione commerciale Opel Combo Cargo "International Van of the Year 2019". Questi modelli offrono un eccellente rapporto qualità/prezzo e i massimi livelli di sicurezza e comfort nei rispettivi segmenti. Inoltre, Opel Combo offre a tutti i passeggeri tanto spazio e la massima flessibilità, il tutto con livelli di comfort di vertice. Opel Combo Life è disponibile con 5 o 7 posti e in due lunghezze (4,40 m e la versione XL da 4,75 m). La versione 5 posti più corta offre già un vano bagagli di almeno 597 litri2 (versione a passo lungo: 850 litri2). L’eroe quotidiano multifunzione diventa un vero veicolo di trasporto abbattendo i sedili posteriori. A questo punto il volume dei bagagliaio della versione triplica raggiungendo i 2.1263 litri mentre la versione a passo lungo di Combo Life può arrivare fino a 2.6933 litri.