Opel al Salone dei Veicoli commerciali con Combo Van e Combo Life XL

Con la nuova famiglia Combo, il 19 settembre Opel presenta due anteprime mondiali al Salone Internazionale (IAA) veicoli commerciali di Hannover.

Sarà possibile vedere per la prima volta la versione XL lunga 4,75 metri di Opel Combo Life, il veicolo lanciato nei scorsi mesi in versione standard, mentre Combo Van dedicato ai professionisti sarà presentato in anteprima. La quinta generazione di Combo, un veicolo compatto multifunzione, alzerà il livello nel settore dei veicoli per il tempo libero: tutti i modelli si distinguono per l’elevata flessibilità, l’abbondante spazio e il comfort elevato, e per un gran numero di sistemi avanzati di assistenza, senza pari nel segmento. Philippe Narbeburu, Senior Vice President Business Unit LCV Groupe PSA presenterà Opel Combo e i gemelli Citroën Berlingo e Peugeot Partner/Rifter il 19 settembre alle 13.25 durante la conferenza stampa che si svolgerà allo stand C64 nel padiglione 13.

“Per troppo tempo abbiamo avuto una presenza limitata nel settore dei veicoli per il tempo libero e nel segmento B dei veicoli commerciali”, ha dichiarato Tobias Stöver, Senior Manager Light Commercial Vehicles di Opel. “La situazione cambierà con la nuova generazione di Combo, il partner ideale per il lavoro, il tempo libero e l’uso quotidiano. Grazie alle sue tecnologie avanzate, alla spaziosità, al comfort e alla sua notevole flessibilità, il nuovo Combo sarà perfetto per molte tipologie di clienti, dalle famiglie ai professionisti”.

Nuova generazione Combo: spazio a gogo

L’innovativo Opel Combo Life è presente alla IAA in versione standard, lunga 4,40 metri, e per la prima volta in versione XL, lunga 4,75 m. Combo Life è disponibile in versione 5 o 7 posti, e può trasportare fino a 2.693 litri di bagagli. La versione commerciale viene presentata in anteprima mondiale al Salone in versione doppia cabina e furgone, entrambe lunghe 4,75 m. La versione furgone è in grado di trasportare due Euro pallet e – in base all’allestimento – ha un vano di carico di ben 4,4 m3. La portata massima è di 1.000 kg.

Sicurezza totale con gli ADAS

Combo è stato sviluppato secondo gli standard delle auto passeggeri e offre pertanto il livello di tecnologie più elevato del segmento, nella versione tempo libero e in quella commerciale. La gamma dei sistemi va dal Cruise Control Adattivo all’Allerta incidente con Frenata automatica di emergenza al Sistema per il rilevamento dei colpi di sonno, all’Allerta angolo cieco laterale e allo head-up display, per fare solo alcuni esempi. Inoltre, il sistema adattivo di controllo della trazione IntelliGrip con cinque modalità consente a Combo di avere sempre la massima aderenza, che si intenda procedere fuoristrada per il proprio hobby o si debbano affrontare fango, sabbia e perfino neve in cantiere. Il nuovo sistema di protezione della fiancata Flank Guard, grazie all’uso di sensori, aiuta a prevenire fastidiosi e costosi urti o graffi. La telecamera posteriore a richiesta di Combo Van migliora ulteriormente la visibilità posteriore. Una seconda telecamera nello specchietto laterale esterno lato passeggero riduce il rischio di non vedere oggetti nell’angolo cieco, una funzione molto importante soprattutto in curva.

Come se fosse un'auto

Il nuovo Combo si distingue anche per l’elevato comfort, con i sedili anteriori riscaldabili e il volante riscaldabile anche nella versione Van. Il climatizzatore bizona a richiesta consente di viaggiare al fresco anche nelle giornate più calde. I passeggeri di Combo Life e Combo Van sono sempre collegati al meglio, grazie ai più moderni sistemi di infotainment con schermo touch a colori da 8 pollici compatibili con Apple CarPlay e Android Auto.