La connessione migliore: disponibili i nuovi servizi di OpelConnect

Opel aggiunge nuovi servizi a “OpelConnect”. Dall’estate del 2019 chi acquista una nuova Opel può viaggiare con una tranquillità ancora maggiore grazie alla possibilità di effettuare chiamate di emergenza e di chiedere assistenza.

A queste funzioni si aggiungono ora molti altri servizi OpelConnect, come la situazione del veicolo e relative informazioni e la navigazione LIVE (se la vettura è equipaggiata con navigatore). I proprietari dei nuovi modelli elettrici Opel Corsa-e e Grandland X versione ibrida plug-in possono inoltre verificare il livello di carica della batteria con OpelConnect e l’app per smartphone “myOpel”, o programmare l’accensione del climatizzatore e l’orario di ricarica con il telecomando. In questo modo, i veicoli elettrici Opel possono essere comodamente scongelati e riscaldati d’inverno, oppure raffrescati d’estate.

Accedere all’ampia gamma dei servizi OpelConnect è estremamente semplice. Quando si acquista una nuova vettura, nella maggioranza delle versioni OpelConnect è standard. Per le rimanenti versioni i clienti possono semplicemente ordinare la relativa box a un costo aggiuntivo a partire da soli 300 euro (IVA inclusa in Italia). In alternativa, possono equipaggiare il veicolo nuovo direttamente con i sistemi di infotainment Navi 5.0 IntelliLink, Multimedia Navi o Multimedia Navi Pro, nel qual caso la box OpelConnect è inclusa. La box e i servizi OpelConnect sono disponibili su diversi modelli Opel, da Corsa a Crossland X, Grandland X, Combo Life e Combo Cargo, Zafira Life e Vivaro.

Se i clienti lo desiderano, possono essere registrati anticipatamente dai concessionari Opel con tutti i dati necessari. I proprietari di una nuova Opel possono successivamente aprire un account nel portale clienti myOpel e attivare i servizi nello store OpelConnect. Possono immediatamente vedere tutti i servizi, gratuiti e a pagamento. È sufficiente un’unica registrazione per accedere all’app myOpel, al portale clienti myOpel e allo store OpelConnect e per poter utilizzare i vari servizi: una soluzione molto pratica. Le tre piattaforme condividono infatti gli stessi dati di login.

Servizi di serie: sicurezza, comodità, intelligenza

I seguenti servizi sono compresi in OpelConnect a titolo gratuito:

• eCall: se si aprono gli airbag o si attivano i pretensionatori delle cinture di sicurezza in caso di incidente, il sistema effettua automaticamente una chiamata di emergenza (eCall) alla Centrale Unica di Emergenza locale . Se nessuna persona a bordo della vettura è in

grado di rispondere, la Centrale Unica di Emergenza locale invia alle squadre di soccorso i dati dell’incidente, tra cui l’ora, la posizione del veicolo e la direzione di marcia. La chiamata di emergenza può essere attivata anche manualmente premendo per più di due secondi il tasto rosso SOS nella plafoniera sopra lo specchietto retrovisore.

• Richiesta di assistenza: mette il veicolo in contatto con il servizio di mobilità Opel. Se il cliente lo desidera, il sistema può inviare automaticamente informazioni importanti come la posizione e la diagnostica, l’ora del guasto, le temperature dell’acqua e dell’olio e gli allerta relativi ai servizi di manutenzione.

• Situazione del veicolo e informazioni relative: i clienti possono ricevere informazioni sulla propria vettura attraverso l’app myOpel. In funzione del modello, tra i dati disponibili vi sono il chilometraggio, il consumo medio di carburante, gli intervalli di manutenzione e gli eventuali rabbocchi, e anche una notifica se si avvicina una revisione. Oltre al proprietario, anche il concessionario Opel selezionato viene informato sugli intervalli di manutenzione e su eventuali allerta attivati dal veicolo, per poter concordare l’appuntamento con il cliente.

• Per quanto riguarda i modelli elettrici Opel, la gamma di servizi OpelConnect comprende anche la funzione telecomando. I clienti possono utilizzare il proprio smartphone per verificare il livello di carica della batteria o programmare l’ora di avvio del climatizzatore o della ricarica.

• Chi vuole conoscere meglio il proprio profilo di guidatore su OpelConnect può inoltre consultare il servizio di Informazioni sul percorso e di viaggio, dove sono visibili durata del viaggio, distanza percorsa e velocità media dell’ultimo viaggio. Indicazioni dell’ultimo miglio mediante Bluetooth consentono di vedere il percorso dalla vettura alla destinazione finale (in funzione del modello).

• Il servizio di Navigazione LIVE3 consente (per tre anni dall’attivazione) di avere informazioni sul traffico in tempo reale, per rilevare rapidamente, e quindi evitare, eventuali ingorghi. Il sistema suggerisce percorsi alternativi e calcola l’ora di arrivo. Fornisce anche informazioni sulle strade particolarmente trafficate, in modo da poter scegliere un percorso meno affollato. Tra gli altri servizi vi sono le informazioni sui prezzi del carburante lungo il percorso, l’eventuale disponibilità di parcheggi e i relativi costi, le previsioni meteo e i punti di interesse come ristoranti e hotel (o, nel caso dei modelli elettrici, la disponibilità di stazioni di ricarica).

I servizi OpelConnect in opzione

OpelConnect e Free2Move offrono altri servizi in opzione, a pagamento e specifici per Paese. Si va dalla funzione Charge my Car con trip planner e tessera per la ricarica dei veicoli elettrici, a servizi concepiti specificamente per i clienti aziendali. Charge My Car consente di accedere a migliaia di colonnine di ricarica in tutta Europa attraverso l’app

3 I servizi di navigazione LIVE sono disponibili a titolo gratuito per 36 mesi dall’attivazione. Successivamente i servizi sono a pagamento.

Free2Move. Per rendere ancora più semplice la scelta della giusta colonnina di ricarica, Free2Move le seleziona anticipatamente in base alla distanza dal punto di ricarica, alla velocità e al prezzo di carica.

Ai clienti aziendali e ai gestori delle flotte sono dedicati servizi speciali in opzione. Sono previsti diversi pacchetti di servizi a pagamento che consentono di analizzare il consumo di carburante e lo stile di guida o che inviano allerta in tempo reale e comunicano gli intervalli di manutenzione, per semplificare la pianificazione e rendere ancora più efficiente la flotta.

In arrivo: funzioni di comfort con l’app myOpel

L’offerta di OpelConnect sarà costantemente ampliata nei prossimi mesi. Sarà possibile controllare da remoto numerose funzioni del veicolo4 con l’app per smartphone myOpel. Sarà per esempio possibile bloccare o sbloccare le portiere della vettura via app e, se si è dimenticato dove si è lasciato il veicolo in un parcheggio affollato, si potranno attivare clacson e fari con l’app myOpel: ecco, trovato il veicolo.

Un’altra novità in arrivo: se la vettura è dotata di sistema Keyless Open & Start con chiave digitale, sarà possibile condividere l’auto con tutta la famiglia. Attraverso lo smartphone il proprietario potrà infatti fornire l’accesso alla vettura a un massimo di cinque 5 persone .