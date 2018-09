Peugeot svela il concept e-Legend: il futuro è elettrico e a guida autonoma

Peugeot, grande protagonista di tutte le rivoluzioni tecnologiche, affronta con serenità quella della transizione energetica, con la convinzione che sarà una tecnologia ancora e sempre al servizio del piacere di vivere l'auto. Un futuro entusiasmante è un futuro che lascia la scelta della carrozzeria, del tipo di propulsione o di guida.

Con la promessa sempre mantenuta e sempre rinnovata di inserire l'Esigenza, l'Allure e l'Emozione in ogni automobile Peugeot, l'espressione di questa visione è e-Legend Concept. Un vero e proprio oggetto del desiderio che esalta la libertà di movimento e offre la scelta tra un'infinità di piaceri: #Unboring The Future.

Nel contesto attuale, in cui siamo costantemente ultra-stimolati, avere tempo per sé è forse la cosa più preziosa. La guida autonoma permetterà di ritrovare questo tempo per sé stessi e di creare nuove esperienze da vivere all'interno del proprio veicolo. In base alla tipologia di traffico stradale o allo stato d'animo del guidatore, Peugeot e-Legend Concept propone quattro modalità di guida.

Due modalità di Guida autonoma

Soft: privilegia il comfort degli occupanti. Proiezione sugli schermi di contenuti digitali e visualizzazioni di informazioni ridotte allo stretto necessario.

Sharp: caratterizzazione precisa e dinamica del veicolo. Possibilità di massima connessione alle attività digitali (social network, agenda, ecc.) In modalità autonoma, la configurazione interna si adatta: grazie alla tecnologia dello sterzo elettronico (steer by wire), il volante rientra totalmente per liberare spazio allo schermo da 49 pollici che a tutta larghezza occupa lo spazio che di solito è occupato dalla plancia. I sedili anteriori si inclinano. I braccioli laterali si aprono automaticamente, liberando così una vasta zona portaoggetti e una zona di ricarica a induzione per gli smartphone. I comandi principali rimangono accessibili mediante la consolle integrata nel sedile del conducente. Gli occupanti possono così dedicarsi ai loro hobby preferiti: giocare con il videogioco integrato o guardare un film sullo schermo centrale curvo o, se preferiscono, sugli schermi singoli integrati nelle alette parasole.

Due modalità di guida attiva

Legend: modalità "cruising" con richiamo dei tre quadranti della 504 Coupé e visualizzazione del legno trattato digitalmente sui diversi schermi.

Boost: guida dinamica e stimolante grazie alla potente motorizzazione elettrica. Immersione a 180° con proiezione della strada su un unico grande schermo.