Sulla gamma Peugeot arriva la serie speciale STYLE

All’interno della gamma Peugeot, 108, 208, SUV 2008, 308, sono modelli molto apprezzati dal Cliente e rappresentano trequarti delle vendite totali della Marca in Italia. Oggi, su questi modelli viene introdotta l'inedita Serie Speciale STYLE, con una particolare attenzione al look ed alla connettività.

La Serie Speciale STYLE si distingue, indipendentemente dal modello, per i vetri posteriori oscurati, per le soglie battitacco specifiche, per il badge d’identificazione, e con l'offerta della connettività MirrorScreen (Android Auto, Apple CarPlay, Mirror Link) optional solo su 108 STYLE. Il tutto, con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Disponibile sia in configurazione berlina sia TOP! con tetto apribile in tela, 108 STYLE combina look e tecnologia per ottenere un allestimento completo e, al contempo, con un ottimo rapporto “value for money”.

108 STYLE adotta il nuovo motore Vti 72 recentemente introdotto in gamma (omologato Euro 6.2) e ancor più rotondo nel funzionamento. L’allestimento STYLE, in questo caso, prevede la presenza dei cerchi in lega da 15” Thorren, limitatore di velocità, vetri posteriori oscurati, tappetini specifici, profili vetratura e profili inferiori nel frontale cromati, decoro della planciacentrale nero brillante e volante e pomello del cambio in pelle, conchiglie dei retrovisori cromate A richiesta si può avere il Mirror Screen per integrare lo smartphone sul display centrale, i fari fendinebbia e la ruota di scorta.

Peugeot 108 STYLE può essere scelta in 8 tinte di carrozzeria: Rosso Scarlet, Bianco Lipizan, Grigio Carlinite, Grigio Gallium, Nero Caldera, Blu Calvi, Red Purple, Green Fizz. Il listino parte da 12.900 euro.

208 STYLE esalta il carattere deciso e tecnologico che ha contribuito al successo di Peugeot 208 con personalizzazioni esterne e, a differenza degli altri modelli della serie speciale STYLE, è in tiratura limitata a 1.000 esemplari.

Disponibile nelle tinte Grigio Hurricane, Bianco Banchisa, Grigio Platinium, Nero Perla e nella novità Rosso Elixir e con due motorizzazioni (Diesel BlueHDi 75 – guidabile anche da neopatentati - e Benzina PureTech 82), Peugeot 208 STYLE si caratterizza per la presenza del MirrorScreen (Android, Apple e Mirror Link), vetri posteriori oscurati, cerchi in lega Titanium16’’, conchiglie retrovisori cromate, soglie battitacco in alluminio, volante rivestito in pelle, fari fendinebbia, ruota (ruotino sulla BlueHDi) di scorta, sedili in tessuto Cran Grigio Adamatium con cuciture blu specifiche. Listino a partire da 16.100 euro.

Con il SUV 2008 STYLE, Peugeot intende offrire di serie un allestimento completo in termini di design e di tecnologia disponibile, offrendo di serie una soluzione di navigazione tramite MirrorScreen.

In aggiunta a questo, 2008 STYLE si fa notare per la presenza dei vetri posteriori oscurati, cerchi in lega Hydre 16’’, le conchiglie retrovisori cromate, retrovisori ripiegabili elettricamente, alzacristalli posteriori elettrici, i sensori di parcheggio posteriori, soglie battitacco in alluminio, i sedili in tessuto Tokyio Mistral con cuciture blu specifiche. 2008 STYLE è disponibile nella motorizzazione benzina PureTech 82. Anche in questo caso, 5 le tinte di carrozzeria disponibili: Grigio Hurricane, Bianco Banchisa, Grigio Platinium, Grigio Artense e Nero Perla. Listino a partire da 18.750 euro.

Infine, con 308 STYLE Peugeot punta a sedurre coloro che sono alla ricerca di un equipaggiamento completo e nello stesso accessibile. Disponibile sia in versione berlina 5porte che Station Wagon, si caratterizza in questo caso per la presenza dei cerchi in lega 16’’Topaze (o 17” Rubis in opzione), vetri posteriori e lunotto oscurati, MirrorScreen (Android, Apple e Mirror Link), fari fendinebbia, retrovisori ripiegabili elettricamente, barre al tetto in alluminio nella SW, tessuto Meco Mistral con cuciture Blu.

Molto ampia la gamma motori a disposizione di 308 STYLE: benzina PureTech 110 S&S, Puretech 130 S&S, Diesel BlueHDi 100, BlueHDi 130 S&S e BlueHDi 130 S&S con il nuovo cambio automatico EAT8. Tinte carrozzeria: Grigio Hurricane, Bianco Banchisa, Grigio Platinium, Grigio Artense, Nero Perla. Listino a partire da 21.570 euro.