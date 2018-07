Peugeot Rifter, la vacanza è servita

Pratica multispazio con alcuni caratteristiche da crossover. Si presenta così Peugeot Rifter, erede della Partner Tepee: una vera e propria compagna di viaggio per la famiglia, oltre che un comodo sostegno per i grandi carichi.

Design grintoso

Tra le caratteristiche di Rifter: protezioni in plastica nera per la carrozzeria e per i parafanghi, una distanza da terra di 18 cm per affrontare i terreni sconnessi. Una volta al volante, anche il supporto dell’Advanced Grip Control (da 610 euro): sembra un suv, ma non lo è, è una monovolume. Intenzionata a farvi cambiare opinione sul segmento: chi ha detto che queste auto non possono essere più attraenti per il pubblico come una volta?

Frutto di un nuovo progetto basato sulla piattaforma delle Peugeot 3008 e 5008 oggi Rifter nasce con nuovi presupporti. A bordo si trova una manopola con ben cinque diverse risposte di acceleratore, controllo della trazione e freni: una soluzione escogitata per muoversi più facilmente su fondi come sabbia e neve. Senza rinunciare allo spazio.

Gli interni spaziosi

Spazio a volontà nell’abitacolo. Si accede tramite le porte scorrevoli, si trovano per sedute tre poltroncine indipendenti, stile lounge. Non mancano prese Usb e quelle da 12 V.

Il bagagliaio è molto grande e di forma regolare: si può accedere anche aprendo soltanto il lunotto superiore. Una comodità senza fine. Avete presente nei parcheggi stretti quando non c’è spazio per aprire il portellone?

Versioni e motorizzazioni

Proposta in versione “corta” (440 cm) o “lunga” (475 cm con 1200 euro in più), entrambe sono disponibili anche a sette posti: la terza fila costa 600 euro, o 650 per la Rifter “lunga” che li ha scorrevoli.

Solo motori turbo. Si parte con il 1.2 a benzina con tre cilindri da 110 CV; ma la proposta a gasolio varia con il 1.5 da 75, 102 o 131 CV, quest’ultimo anche in abbinamento al cambio automatico a 8 marce.

I prezzi partono dai 21.550 euro per la 1.5 BlueHDi Active da 75 CV con di serie Bluetooth, climatizzatore manuale e sistemi di sicurezza come l’avviso di involontario cambio di corsia e la frenata automatica d’emergenza. Un must per partire sicuri con la famiglia.