Salone di Ginevra 2020: tutte le novità del Gruppo Renault

Si preannuncia un Salone di Ginevra ricco di novità per il Gruppo Renault. Una dei modelli più attesi è la concept car elettrica MORPHOZ, espressione della visione di mobilità del futuro del brand. Questo veicolo propone un adattamento personalizzato alle esigenze, desideri e utilizzi di tutti per andare oltre ogni limite. Prefigura una nuova famiglia di modelli elettrici Renault che vedrà la luce nei prossimi anni.

Lo stand Renault sarà al 100% elettrificato con una gamma completa di 8 veicoli, tra cui Nuova Twingo Z.E., in anteprima mondiale. Renault, pioniere dei veicoli elettrici, capitalizza sulla sua competenza per poter continuare l’elettrificazione della sua gamma tramite un’offerta innovativa ed esclusiva di motorizzazioni ibride ed ibride plug-in denominate E-TECH su tre modelli di punta: Nuova Clio, Nuovo Captur e Nuova Mégane Sporter. Nuova Mégane Sporter E-TECH Plug-in sarà, pertanto, presentata per la prima volta in occasione del Salone di Ginevra.

Dacia: rivoluzione elettrica

Dacia apre un nuovo capitolo attuando la rivoluzione elettrica! Fedele alla sua storia di “rivoluzionaria del settore automobilistico”, Dacia entra nel mercato elettrico e presenta una show-car full electric. Una rivoluzione che capitalizza sugli oltre 10 anni di esperienza del Gruppo Renault nella mobilità elettrica.

Unico costruttore automobilistico a proporre una serie completa di veicoli bicarburante GPL, denominata ECO-G, su tutta la sua gamma di autovetture, Dacia presenterà la nuova motorizzazione TCe 100 ECO-G. In occasione dei 15 anni della marca in Europa, Dacia esporrà anche una serie speciale “15th Anniversary”.

Alpine reinterpreta la sportività

Alpine torna quest’anno al Salone di Ginevra (Pad. 4) continuando ad estendere la sua offerta di A110 con la presentazione di due nuove serie limitate.

Alpine esporrà sul suo stand anche l’Alpine A110 SportsX. Questo esercizio di stile, frutto di una riflessione portata avanti congiuntamente dai team di design ed ingegneria di Alpine, trae ispirazione dalle versioni rally della A110 – più larghe e alte – e, in particolare, dalla A110, vincitrice del rally di Montecarlo nel 1973.