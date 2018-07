Škoda capofila nel progetto "India 2.0" firmato da Volkswagen

l CEO di Škoda Auto Bernhard Maier e l’amministratore delegato di Škoda Auto India Private Ltd Gurpratap Boparai hanno annunciato i dettagli del progetto ‘INDIA 2.0’.

Škoda Auto sarà la responsabile del mercato indiano e della relativa offensiva di prodotto come stabilito dal piano di riallineamento strutturale del Gruppo Volkswagen, che investirà un miliardo di euro nella realizzazione del progetto ‘INDIA 2.0’, tra il 2019 e il 2021. Per assicurarsi la maggiore vicinanza possibile al mercato di riferimento, il centro di progettazione sarà localizzato in India dove, tra le altre cose, sarà curato lo sviluppo tecnico.

Il CEO di ŠKODA AUTO Bernhard Maier ha dichiarato: “Gli esperti prevedono che nei prossimi anni l’India diventerà il terzo maggiore mercato dell’automobile al mondo. Con il progetto ‘INDIA 2.0’ stiamo creando le giuste condizioni per una crescita sostenibile sul territorio. Il nostro obiettivo è ambizioso ma realizzabile: insieme al Brand Volkswagen puntiamo a una quota di mercato che superi il 5% nel lungo periodo, in base allo sviluppo del mercato e del segmento”.

Gurpratap Boparai, CEO di ŠKODA AUTO India Private Ltd ha aggiunto: “Con il progetto ‘INDIA 2.0’, ŠKODA AUTO e Volkswagen Group godranno di una posizione eccellente per interfacciarsi con le dinamiche del mercato indiano dell’automotive. In India, offriremo prodotti top-class a prezzi che rappresenteranno un cambio di paradigma nell’industria dell’auto. Produrremo i nuovi modelli in India, sulla piattaforma MQBA0 sviluppata appositamente, già predisposta per rispettare i severi standard sulle emissioni e la sicurezza che entreranno in vigore nel 2020.

”Inizialmente, Škoda Auto realizzerà una piattaforma MQBA0 principalmente per il mercato indiano (MQB - A0 - IN) e valuterà in un secondo momento la possibilità di esportare i veicoli prodotti in loco. Lo sviluppo tecnico dei numerosi modelli che ŠKODA e Volkswagen pianificano di portare sul mercato indiano inizierà con un SUV nel 2020 e sarà localizzato sul territorio, generando così gradualmente nuovi posti di lavoro .