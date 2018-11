smart: a gennaio arriva superpassion, la più bella e sportiva di sempre

smart è pronta al lancio di superpassion che raccoglie in un'unica versione gli equipaggiamenti più desiderati dai clienti italiani. A partire dal mese di gennaio, la nuova line sostituirà, infatti, i tre allestimenti disponibili oggi sulla gamma benzina, offrendo un vantaggio cliente del 40% rispetto al valore degli equipaggiamenti.

Immediatamente riconoscibile grazie ai paraurti anteriori e posteriori firmati BRABUS e cerchi in lega neri da 16" a 8 razze con verniciatura nera a specchio, superpassion, sarà disponibile da gennaio a partire da 15.435 per fortwo coupé 70. smart, che ha concentrato in 2 metri e 70 la ricetta del suo successo, riunisce in una sola versione la lunga esperienza acquisita sul mercato italiano.

superpassion offre di serie il pacchetto comfort e un nuovo pacchetto sportivo. Il pacchetto comfort comprende sedile lato guida e volante regolabili in altezza, retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente. L'inedito pacchetto sportivo superpassion aggiunge grinta e dinamismo grazie al volante multifunzione a tre razze in pelle con paddles e pedaliera sportiva in acciaio legato spazzolato con inserti in gomma antisdrucciolo.

In linea con la filosofia tailor made che da sempre contraddistingue il marchio smart, è possibile personalizzare ulteriormente la versione superpassion con ulteriori equipaggiamenti e i nuovi pacchetti light e technology, offerti con un vantaggio cliente del 20%. Il pacchetto light comprende luci diurne a LED, luci ambient e bracciolo centrale anteriore, mentre il pacchetto technology offre il Cool & Media con schermo da 7" e telecamera posteriore.