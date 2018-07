Auto senza guidatore a Torino: quando e dove

È pronta a partire da settembre la sperimentazione sui veicoli a guida autonoma in Italia. Città eletta: Torino. È stata la prima a candidarsi dopo il decreto ministeriale “smart roads” che ha dato il via all’adeguamento dell’infrastuttura italiana (strade e città). Diversi i brand a partecipare al test con le loro vetture, tra cui FCA, General Motors, Mercedes, Volkswagen.

Dove incontrare le auto a guida autonoma

Il test sarà scandito in diverse fasi: le flotte di auto autonome prima saranno in un circuito chiuso a Mirafiori Sud, poi affronteranno il traffico cittadino di notte scortate dai vigili, da corso Regina Margherita, a San Salvario, Santa Rita, a San Donato. Si passerà poi alle situazioni diurne ma solo in giornate festive. Infine la terza fase sarà "a traffico libero".

Gli obiettivi della sperimentazione a Torino

Sono diversi gli obiettivi dell’esperimento, tra cui raccogliere dati, monitorando l'infrastruttura di sensori installata per le strade. Già dagli anni '90 Torino è stata una delle prima città in Europa ad avere una centrale del traffico e della mobilità volta al monitoraggio e al controllo della viabilità con servizi di informazione aggiornati in tempo reale.

In questo circuito, oggi la città si dice in grado di integrarsi alle infrastrutture vehicle-to-infrastructure (V2I), e dunque di ricevere dati dai veicoli in movimento, di tradurli e di fornire loro assistenza. Il tutto servirà allo sviluppo delle auto della prossima generazione.