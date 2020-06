Triumph presenta la sua prima E-bike: ecco Trekker GT

Triumph entra nel mercato delle E-Bike con la "Trekker GT": una nuova bicicletta che racchiude in sé l'eterna passione di Triumph per le prestazioni e il divertimento di guida.

Trekker GT, la prima E-Bike di Triumph, combina l'ingegneria britannica con gli ultimi aggiornamenti della tecnologia di batterie e trasmissioni Shimano, offrendo ai clienti il meglio in termini di stile, comfort, qualità e finiture.

Prestazioni e Autonomia

Grazie all'ultima generazione di propulsori elettrici, solo 2,88 kg, la Trekker GT offre una guida fluida e reattiva e un'autonomia di circa 150 km a ricarica grazie alla sua unità Shimano da 250W e 60Nm, che comprende un motore Shimano Steps E6100 e una batteria Shimano E8035 504Wh completamente integrata.

Sensazioni in sella

Il design del drivetrain è caratterizzato da un approccio minimalista e integra i componenti principali in un telaio elegante che, combinato al manubrio di larghezza ridotta e al comfort del sellino Selle-Royal Vivo, fornisce al ciclista un'ergonomia ottimale e un grande controllo.

Stile

La Trekker GT è stata progettata dal team di Triumph con una silhouette distintiva, definita da un design contemporaneo e da linee eleganti. Caratterizzata da una sofisticata verniciatura bi-colore, con tonalità che equipaggiano anche le moto, come Triumph Matt Silver Ice e Matt Jet Black, la Trekker GT ha un look elegante impreziosito da dettagli neri su tutta la bicicletta, tra cui ruote, pedali, reggisella e attacco manubrio, oltre al logo Triumph in alluminio fuso.

Dotazioni Premium e prezzo

Trekker GT include una serie di caratteristiche premium di serie, tra cui l'illuminazione a LED integrata, estensioni parafanghi nere opache, portavaligie neri, cavalletto laterale e sistema di bloccaggio della ruota posteriore ABUS. Gli accessori di sicurezza Triumph, tra cui il lucchetto ad U da 270 mm e il sistema di ancoraggio a terra, insieme al kit di pulizia Muc-off/Triumph, completano la gamma di accessori Trekker GT. Trekker GT è immediatamente disponibile presso la rete di concessionarie ufficiali Triumph al prezzo di 3.250,00 euro.