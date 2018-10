Pininfarina e Vinfast: lusso e tecnologia in salsa vietnamita

La berlina LUX A2.0 e il SUV LUX SA2.0 prodotti da VinFast, casa automobilistica vietnamita che si è avvalsa del design Pininfarina, debuttano al Salone di Parigi. Sono vetture pronte ad entrare nel mercato a gamba tesa, proponendo una "costumer experience" sviluppata con un design mirato e una tecnologia semplice ma sofisticata.

Come scoprire i gusti del pubblico?

L'azienda lo ha fatto tramite il web. Per individuare i desideri degli automobilisti e realizzare i primi bozzetti ha incaricato quattro studi di design. Successivamente, ad ottobre dello scorso anno, 20 progetti sono stati pubblicati online e scelti su votazione degli utenti.

Infine è stata la Pininfarina a sviluppare ulteriormente le vetture sulla base dei disegni più votati. Risultato: VinFast oggi prova ad unire i punti cardine del brand (Vietnam - Stile - Sicurezza - Creatività – Pionierismo) con una berlina e un SUV molto eleganti.

Lusso e hi-tech

Entrambi i veicoli vantano un profilo slanciato, un abitacolo arretrato e superfici concave e convesse ad esprimere dinamismo. Sulla griglia frontale si aggiunge il logo a V che fa riferimento al Vietnam. Negli interni, invece, sono ii materiali pregiati e la tecnologia a far da protagonista: non è un caso che in Vietnam è più dell’80% della popolazione ad usare lo smartphone (più che negli USA!)

A bordo ritroviamo interfaccia grafica semplice e look giovane, studiati per un utilizzo intuitivo dello screen sulla plancia: il guidatore può perfino caricare le proprie foto o scegliere come sfondo le diverse immagini in memoria. Un elemento di personalizzazione che crea un legame emotivo con i clienti locali... (ancora vietnamiti, a vedere i paesaggi) facendo però riflettere chiunque sieda al volante sul ruolo odierno della tecnologia a bordo...