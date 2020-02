Volkswagen Veicoli Commerciali presenta l’innovativa 5ª generazione del Caddy

Si fa apprezzare in ogni versione, small van, monovolume per famiglie, navetta per trasporto persone e camper dalla versatilità senza limiti: è il Caddy di Volkswagen Veicoli Commerciali.

Fino ad oggi ne sono stati costruiti più di tre milioni di esemplari. Ora Volkswagen Veicoli Commerciali presenta in anteprima mondiale l’avveniristica quinta generazione del Caddy, completamente rinnovato. Ogni dettaglio è stato rivoluzionato. Per la prima volta infatti il bestseller è sviluppato sul pianale modulare trasversale (MQB).

Un grande cambiamento per il mondo Caddy – grazie al pianale modulare trasversale sono introdotte nella gamma nuove tecnologie high end: innovativi sistemi di assistenza aumentano sicurezza e comfort; i sistemi di infotainment collegati in rete e i comandi digitalizzati trasformano il nuovo Caddy in uno smartphone su ruote.

Con il nuovo Twindosing i motori turbodiesel (TDI) sono i più puliti di sempre. Gli esterni sono stati completamente rinnovati e presentano un design marcatamente sportivo. Parallelamente sono state migliorate in modo significativo plancia, gestione delle funzioni e spaziosità nel modernissimo abitacolo. Il DNA originale del Caddy tuttavia viene mantenuto al 100%. Versatilità, funzionalità e praticità – con la sua straordinaria flessibilità Caddy è l’autentico veicolo multiuso tra i furgoni per consegne urbane e le monovolume per famiglie.