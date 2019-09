New Volkswagen: svelati il nuovo logo e la nuova brand identity del marchio tedesco

Si alza il sipario su New Volkswagen: alla vigilia delle giornate stampa del Salone di Francoforte (IAA), la marca tedesca rivela la sua nuova immagine e il nuovo logo.

L’anteprima mondiale segna l’inizio di una nuova era per Volkswagen, che nell’ambito del prodotto viene accompagnata dalla parallela presentazione dell’ID.3 completamente elettrica. Il futuro per la Volkswagen è elettrico, totalmente connesso e con bilancio di CO₂ neutro. Con la sua nuova immagine, la Volkswagen si presenta a tutto il mondo più moderna e autentica.

Il nuovo logo piatto e bidimensionale è più chiaro ed è ridotto ai suoi elementi essenziali. La nuova immagine del brand e il nuovo logo mirano in particolare a un’alta flessibilità e all’utilizzo digitale. Il rinnovamento dell’immagine del brand è una delle più rilevanti operazioni del genere a livello mondiale.

La conversione sarà completata entro metà 2020. “La nuova immagine del brand segna l’inizio di una nuova era per la Volkswagen”, ha dichiarato Jürgen Stackmann, membro del Consiglio di Amministrazione della Volkswagen, Responsabile per Vendite, Marketinge Post-vendita. “La Marca, creando nuovi contenuti e nuovi prodotti, effettua un profondo cambiamento verso un futuro con bilancio neutro di emissioni per tutti. Adesso è il momento giusto per rendere visibile la nostra nuova attitudine anche all’esterno”.

New Volkswagen diventerà così visibile e vivibile nel design dei veicoli, nel contatto con i clienti e nel complesso nella presentazione aziendale. La nuova immagine del brand vale sia per le autovetture Volkswagen sia per i Veicoli Commerciali.