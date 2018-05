UP! GTI, mostro sacro formato "mini"

A 40 anni dalla nascita della prima Golf siglata Gran Turismo Iniezione, Volkswagen riporta quel noto concetto di guida sportiva nel segmento delle piccole. Oggi Up! GTI è il nuovo piccolo “mostro sacro” del marchio: il mito punta a rinnovarsi a tutti gli effetti seppur in controtendenza rispetto l’evoluzione del settore che vede protagonista un futuro più ecologico sempre più automatizzato. Da parte dei tedeschi il motivo è chiaro: la passione. Soddisfare un target di nicchia risvegliato da poco.

Numeri eccellenti

Ecco, dunque, che in 360 cm di lunghezza, 148 cm di altezza e 164 cm di larghezza, Up! ora mostra un inedito animo ribelle: concentra sotto il cofano un 3 cilindri 1.0 TSI di nuova concezione, spinto da 115 cavalli che raggiunge i 200 i Nm di coppia tra i 2.000 ed i 3.500 giri, abbinando la trasmissione manuale a sei rapporti. Piccola e maneggevole, la Up! GTI è scattante come non mai e divertente da guidare. Nel misto stretto si mostra a suo agio - forte di uno sterzo diretto e preciso -, agile più di sempre nel traffico urbano. Ottime le performance: lo scatto al semaforo (0-100 Km/h )è in 8,8 secondi. Laddove fosse possibile è in grado di raggiungere i 196 Km/h.

Tributo a Golf GTI

Come riconoscerla in strada? L’assetto è sportivo, ribassato di 1,5 cm; è equipaggiata di gomme larghe 195/40, con tantissimi richiami estetici all’antenata GTI: rosse le pinze freno, i dettagli della griglia frontale e della plancia. Il rosso spunta anche nei rivestimenti dei sedili, con la consona fantasia a quadretti ancora utilizzata negli interni per distinguere l’alto di gamma sportiva della Casa.

Prezzo e allestimento

Proposta al prezzo di 17.400 euro in versione 3 porte, è disponibile pure a 5 con un listino che parte da 17.900 euro. Incluso: cruise control, frenata di emergenza City, sensori di parcheggio posteriori. Diversi gli optional tra cui scegliere, come ad esempio il volante multifunzione, il tetto panoramico scorrevole, la retrocamera, il sound system Beats a 8 canali con una potenza di 300 watt. Prestazioni sì, ma senza dimenticare lo stile: Up! - adesso tutto pepe - continuerà ad essere un'urbana doc.

Gallery