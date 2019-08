"Silvio, che dici?", gaffe di Berlusconi al Quirinale

Una piccola défaillance per il Cavaliere. Nelle dichiarazioni ai giornalisti, dopo l'incontro con il Presidente Mattarella al Quirinale, Silvio Berlusconi ha elencato le priorità da affrontare per il Paese ma è 'inciampato' sulla riforma della giustizia. In prima battuta ha parlato della necessità di una riforma in senso "giustizialista".

Alle sue spalle, la presidente dei senatori Annamaria Bernini e la presidente dei deputati Mariastella Gelmini lo hanno corretto: "Garantista...". Immediata la reazione dell'ex premier che si è subito corretto, sorridendo: "Riforma in senso garantista e non giustizialista".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Sembra la scena alle recite delle medie quando il bimbo sbaglia la battuta e le maestre lo correggono dal pubblico. #CrisidiGoiverno #maratonamentana #Berlusconi pic.twitter.com/wvyfW3GV2u — Luca Bisconti (@Bisco_3) August 28, 2019