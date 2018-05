Governo, Salvini agli Interni e Di Maio agli Esteri: passi avanti e incognita premier

La presenza di Luigi Di Maio e Matteo Salvini in un ministero "di peso" non la mette in dubbio più nessuno, ma il premier non sarà uno di loro due. Le ipotesi circolate finora danno il leader della Lega come ministro dell'Interno e il capo politico del M5s alla Farnesina. Ma nulla è deciso. Continuano i colloqui e i tavoli tecnici tra Lega e M5s per trovare la quadra in vista della formazione di un governo. Certo, si parla di temi e programmi, ma anche e soprattutto di chi saranno gli uomini (e le donne) che siederanno sulle poltrone chiave del'esecutivo.

M5s: "Premier terzo"

"Sarà un premier terzo, né della Lega né di M5s". Lo ha detto Alfonso Bonafede, deputato M5s, a Piazza Pulita, che ieri ha partecipato al tavolo programmatico con il Carroccio alla Camera. Bonafede ha ribadito che il tavolo tecnico sul programma di governo avviato tra M5s e Lega "è andato molto bene, oltre le aspettative".

Il contratto di governo

I leader dei due schieramenti si danno tempo '2-3 giorni' (fino a domenica sera, il Quirinale non concederà altre proroghe) per chiudere sul programma ma, precisa il leader della Lega, 'sennò si vota'. Salvini anticipa i temi: 'Immigrazione, sicurezza e sbarchi saranno parte fondante del programma del governo', mentre dal M5s fanno sapere che si parte da 'flat tax e reddito di cittadinanza'.

Nel comunicato congiunto diffuso da M5S e Lega a commento del primo tavolo tecnico non c'è però il tema del 'conflitto di interessi', non figura insomma nella lista dei "punti di convergenza programmatici" individuati dalle due forze politiche e messi nero su bianco nel comunicato diffuso in serata. Nella nota si parla infatti di "superamento della legge Fornero, sburocratizzazione e riduzione di leggi e regolamenti; reddito di cittadinanza, con iniziale potenziamento dei centri per l'impiego; introduzione di misure per favorire il recupero dei debiti fiscali per i contribuenti in difficoltà`". E ancora: "studio sui minibot, flat tax, riduzione costi della politica, lotta alla corruzione, contrasto all'immigrazione clandestina, legittima difesa".

Filtra ottimismo

"Direi che siamo veramente a buon punto, abbiamo cominciato a parlare di temi ma c'è una convergenza sul fatto che è momento giusto ci sono create le condizioni" per un governo M5s-Lega. A dirlo è a Porta a Porta Vincenzo Spadafora, responsabile delle relazioni istituzionali di Luigi Di Maio.

"Governo snello"

Il governo M5s-Lega sarà "un governo snello, oltre ai 13 ministri previsti, ce ne saranno pochi altri senza portafoglio" continua Spadafora. E comunque saranno "meno di 20".

Reddito di cittadinanza

L’accordo tra Di Maio e Salvini sembra reggere anche alla prova del reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del Movimento: secondo il Sole 24Ore si parte dalla riforma dei centri per l’impiego (costo: 2 miliardi) e prosegue con l’introduzione di una forma di sostegno al reddito per chi è sotto la soglia di povertà sul modello del «reddito di autonomia» lombardo integrato con percorsi di formazione e inserimento lavorativo.

Per la premiership prende quota il nome di Giampiero Massolo, diplomatico di lungo corso, presidente dell'Ispi: è un nome molto gradito alla Lega. La sua carriera è iniziata con Giulio Andreotti, come consigliere diplomatico a Palazzo Chigi, ed è poi decollata con Silvio Berlusconi, del quale è diventato capo della segreteria nel 1994. Ai tempi del governo Monti fu a un passo dal diventare ministro degli Esteri.