Beatrice Lorenzin entra nel Pd: "Combattiamo Salvini, altri mi seguiranno"

"Altri mi seguiranno". Lo ha detto Beatrice Lorenzin, a SkyTg24, parlando del suo ingresso nel gruppo parlamentare del Partito Democratico.

La deputata era stata eletta nel 2018 con "Civica Popolare", unica rappresentate alla Camera del movimento con cui l'ex ministro della salute si era presentata alle elezioni in ticket con Casini.

In predicato di aderire al nuovo partito di Matteo Renzi Italia Viva, Lorenzin ha spiegato di aver voluto entrare nel Pd per "rafforzare i dem allargando il campo dei moderati" perché rappresenta "l'unico modo possibile per fermare Salvini". Lorenzin in una intervista a La Repubblica ha raccontato di aver avuto contatti anche con Matteo Renzi anche se "alla fine, dopo aver riflettuto a lungo, ho fatto la scelta a mio parere più giusta rispetto al percorso che ho fatto in questi anni".

"Io sono alleata con il Pd dal 2013, ho fatto una lunga esperienza, anche alle ultime amministrative, un percorso non facile ma la decisione mi ha visto convinta perché proprio in questa fase si apre uno spazio importante".

"È molto importate che questa cosa sia seguita nei territori e che si comprenda che per i moderati c'è un campo aperto nel Pd, una colonna per costruire una serie di alleanze per una campo normalizzato della politica rispettando i bisogni delle persone". Così la deputata ha spiegato la scelta sottolineando come il " sovranismo di Salvini" rappresenti il "nemico comune".

La Lorenzin ha aggiunto: "Il Pd è un grande partito, l'ultimo che è rimasto, plurale, organizzato sul territorio. Io spero di portare forze nove, popolari e liberali, io vengo da una esperienza che non è mai stata nel Pd".