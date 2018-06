Migranti, assessore minacciato su Facebook: "Il proiettile è già in canna"

Un messaggio su Facebook, la foto di un proiettile e la frase: "Caro assessore, il proiettile è già in canna, basta puntare e premere il grilletto".

Destinatario della minaccia Matteo Lepore, assessore alla cultura del Comune di Bologna, reo di aver pubblicato a sua volta un post condividendo le parole del sindacalista Aboubakar Soumahoro per i funerali di Soumaila Sacko, il sindacalista ucciso in Calabria. Appena pochi giorni fa, sempre a Bologna, anche l'avvocato per i diritti Lgby Cathy La Torre aveva ricevuto minacce di morte.

Lepore ha condiviso lo screenshot del post su Facebook, scrivendo: "Bologna città senza paura". Poi è andato a sporgere denuncia alla Digos e alla Polizia Postale. Il messaggio è stato scritto da tale Galielo Fiorentini, account senza foto e probabilmente fake.

La notizia su BolognaToday