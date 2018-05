Il commissario Ue Oettinger: "Mercati insegneranno a italiani come si vota"

Non bastasse il clima infuocato dalla crisi di fiducia ad incendiare il conflitto politico è il commissario europeo al Bilancio Guenther Oettinger che in una intervista a DwNews a Strasburgo spiega come saranno i "mercati ad insegnare agli italiani come si vota".

Lo riporta lo stesso corrispondente tv Bernd Thomas Riegert anticipando i contenuti di una intervista che sarà trasmessa questa sera alle 21.

"The markets and a "darkened" outlook will teach Italy's voters not to vote for populist parties in the next elections" spiega Riegert riportando un estratto di quanto detto da Oettinger. "I can only hope that this will play a role in the election campaign."

Tradotto "La tempesta finanziaria sui mercati e la prospettiva di un downgrade insegneranno agli elettori italiani a non votare per i partiti populisti nelle prossime elezioni, posso solo sperare che questo giocherà un ruolo nella campagna elettorale."

Parole che hanno fatto letteralmente saltare il coperchio di una pentola a pressione già arrivata a temperatura critica con lo scontro istituzionale con il Colle.

Il primo a reagire ovviamente Salvini che accusa il Commissario Europeo al Bilancio di "minacce senza vergogna". Gli fa eco il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli:

"Ricordo che l'articolo 1 della nostra Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo, e non alla Commissione Europea, che non può certo dire come devono votare gli italiani per non subirne le conseguenze. Questi si chiamano ricatti"

Parole inaccettabili per il Movimento 5 stelle di cui - spiega l'eurodeputato Castaldo - il commissario Oettinger se ne dovrà assumere tutte le responsabilità. "Il popolo italiano non tollererà queste ingerenze scandalose, non accetteremo il giogo dei mercati sulla nostra".

Ma non solo i diretti interessati hanno espresso parole di fuoco. Anche il segretario reggente del partito Democratico Maurizio Martina commenta: "Nessuno può dire agli italiani come votare. Meno che mai i mercati. Ci vuole rispetto per l'Italia".

Diverso il tono, molto più diplomatico, del commissario agli affari economici Pierre Moscovici: "Gli italiani hanno bisogno di scegliere il loro destino ed avanzare con le loro regole democratiche verso il destino che si sceglieranno e allo stesso tempo di restare nell'ambito delle regole comuni e nell'euro, che è positivo per tutti noi". "Per quello che mi riguarda lavorerò con intelligenza, armonia e fiducia nella volontà di trovare delle soluzioni comuni con quello che sarà il governo italiano qualunque sia la situazione politica", ha aggiunto.