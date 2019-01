Salvini e il fascino della divisa (degli altri): pompieri all'attacco

Polizia, Vigili del Fuoco, Carabinieri: nella maggior parte delle sue uscite pubbliche il vicepremier Matteo Salvini è solito indossare le divise delle forze dell'ordine italiane. Una scelta dell'outfit fatta per motivi promozionali, ma che stavolta ha fatto storcere il naso proprio ad una delle categorie di cui il leader della Lega è noto sfoggiare l'uniforme: i pompieri. A scagliarsi contro il ministro dell'Interno è Costantino Saporito, il segretario nazionale della sigla sindacale Usb (che si occupa dei vigili del fuoco), che insieme al prefetto Bruno Frattasi, capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, e al responsabile dell’ufficio Garanzia dei diritti sindacali, ha inviato una lettera a Salvini, proprio per denunciare un utilizzo improprio della divisa dei pompieri.

La nota diffusa da Usb fa leva sull'articolo 498 del Codice Penale, secondo cui “chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929”.

Secondo il suddetto articolo quindi, anche Salvini potrebbe essere soggetto a sanzioni, ogni volta che indossa una divisa delle forze dell'ordine: “Facciamo chiarezza – continua Usb nella lettera - è vietato indossare divise complete di gradi e mostrine che possano generare confusione e far sembrare che ci si trovi davvero davanti a un poliziotto o a un carabiniere o a un finanziere o corpi equiparati. Indossare semplicemente una maglietta senza gradi né stellette non è invece reato”.

Un problema che, secondo il sindacato dei vigili del fuoco, Salvini ha 'aggirato' indossando ogni tipo di capo, dai giacconi ai giubbotti, passando per le semplici magliette utili per fare propaganda social e che “fanno tanto sicurezza”.

“Nel bailamme di divise gli capita di confondersi e, per mostrarsi in pubblico con la figlioletta, invece dei panni del papà indossa comunque quelli del poliziotto”.

Vigili del fuoco, il nodo contratti

Nonostante la legge sia piuttosto chiara, dal sindacato sono certi che la situazione non cambierà: “Il ministro continuerà tranquillamente a fregiarsi abusivamente degli abiti dei vari corpi, ma ci chiediamo: perché tanta voglia di indossare divise se poi non le si onorano con atti tangibili?”

Una domanda che va a parare sulla condizione salariale dei pompieri, uomini che ogni giorno rischiano la loro vita per gli altri, ma che dall'ultima Finanziaria escono indeboliti, con uno stipendio invariato e un contratto che, secondo la sigla sindacale, non ha nulla di normativo: “Niente Inail, stipendi da fame, previdenza disastrosa, mezzi circolanti da rottamare, attrezzatura più che scaduta, carichi di lavoro che aumentano, così come le emergenze che ci vedono coinvolti. Insomma, immagine per loro tanta, sostanza per noi zero”.

“Salvini paghi le multe previste”

Da qui arriva una proposta per risolvere il problema dei fondi, che ha tutta l'aria di una provocazione: “Moltiplichiamo le apparizioni abusive di Salvini in divisa per il massimo della sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 498 CP. Ce ne sarebbe per tutto il comparto e avanzerebbe anche qualcosa per iniziare a rimborsare il popolo italiano dei 49 milioni fatti sparire dalla Lega”. Mentre la lettera si conclude con la sottile ma pungente domanda su come mai il vicepremier non indossi mai la divisa della Guardia di Finanza, il dibattito ha coinvolto anche lo scrittore Roberto Saviano, con l'autore di 'Gomorra' che ha puntato il dito proprio contro le 'scelte d'abbigliamento' del vicepremier: “Un abuso gravissimo. Sembra un atto di solidarietà o di vicinanza e non lo è per nulla. Ci sono dei sindacati di polizia che tutto questo lo avallano credendo di poter ottenere un vantaggio, più soldi e più rispetto per le forze dell'ordine”.

Su Facebook è arrivata lesta la risposta del diretto interessato: “GRAVISSIMO, un abuso! - scrive sui social Salvini -Per me ricevere in dono e indossare giacche e distintivi delle Forze dell'Ordine è un ORGOGLIO! Un riconoscimento del lavoro di questi mesi e del pieno sostegno a chi indossa una divisa. Mi spiace per Saviano che non può dire e fare altrettanto”. Un commento che invece di calmare gli animi sembra gettare benzina sul fuoco, con il 'rogo' della polemica che rischia di diventare sempre più alto. Di questo passo il ministro avrà davvero bisogno della divisa dei pompieri.