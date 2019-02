Sondaggi, il reddito non basta: nuovo calo M5s (e Salvini sorride)

Gli ultimi sondaggi politici confermano il trend degli ultimi mesi: cresce la Lega di Matteo Salvini, cala il Movimento 5 stelle di Di Maio. Il dibattito dell'ultima settimana dominato dal tema dei migranti (i casi Sea Watch 3 e Diciotti, con la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini per sequestro di persona) sembra influire sulle intenzioni di voto degli italiani, almeno secondo quanto registrato da Index Research per Piazzapulita, il programma condotto da Corrado Formigli su La7. In due settimane, il Carroccio guadagna lo 0,7% e sale al 33,7%.

Il Movimento 5 stelle, alleato di governo, segna quasi mezzo punto percentuale in meno e cala al 23,5%. Per il momento, dunque, né la campagna mediatica sul reddito di cittadinanza né il ritorno di Alessandro Di Battista sembrano aver sortito alcun effetto sull'elettorato di riferimento del partito di Luigi Di Maio. Resta molto alta la percentuale degli indecisi: sono più di un terzo degli aventi diritto al voto.

Come sta, invece, l'opposizione? Non se la passa certo bene. Il Pd nei sondaggi non cresce nemmeno quando il M5s perde consensi: i dem sono in flessione dello 0,1%, al 17,5% secondo le rilevazioni di Index Research. Ricordiamo che alle Politiche del 4 marzo 2018 il Partito democratico ottenne il 18,7% dei consensi. Forza Italia cala al 7,9%: in vista delle Europee, la ridiscesa in campo di Berlusconi non infiamma l'elettorato moderato di destra. Fratelli d'Italia invece è data in crescita: +0,2%, il partito di Giorgia Meloni sale al 4,3%.

Nel centrosinistra, Più Europa festeggia l'arrivo del nuovo segretario Benedetto Della Vedova con un +0,2% che lo porta al 2,7%. La soglia del 3% è sempre più vicina per il partito liberal-democratico a vocazione europeista. Infine, cala al 2% Potere al Popolo, mentre gli altri partiti di sinistra (compresi Articolo 1, Sinistra italiana e Possibile) gravitano intorno al 2,9%.

Secondo la "Supermedia" dei sondaggi della settimana pubblicata da YouTrend per l'agenzia Agi, i due partiti di governo raccolgono in totale il 57,6% dei consensi degli italiani. Ma la Lega si conferma davanti agli alleati, con una crescita dello 0,4% che porta il partito di Salvini al 32%. Anche in questa rilevazione gli alleati-rivali guidati da Di Maio arrancano: flessione dello 0,3% e gradimento ora al 25,6%, quasi sette punti sotto il Carroccio. I leghisti possono sorridere anche guardando all'intero centrodestra. Salgono dello 0,3% nell'ultima settimana sia Forza Italia (dal 9 al 9,3%) che Fratelli d'Italia (dal 4,2 al 4,5%). La coalizione che alle ultime politiche raccolse più del 38% oggi arriverebbe addirittura al 46,4%.

Nel centrosinistra, invece, lieve rialzo anche per il Pd al 18%, con un più 0,2 sull'ultima "Supermedia". Dopo il congresso nazionale aumenta il consenso di +Europa, oggi stimata al 2,8%, che scavalca Liberi e Uguali: la formazione di Pietro Grasso è al 2,6%. Potere al popolo si ferma all'1,9%, gli altri partiti sono al 4,2%.

📊 Il 54,7% degli italiani boccia il reddito di cittadinanza ma, anche in questo caso, la misura ha ampio consenso tra i partiti di maggioranza: l'89,9% tra gli elettori della Lega e il 90,4% tra quelli del Movimento 5 Stelle.



Sondaggio Quorum/YouTrend per @skytg24 #ilconfine. pic.twitter.com/jbIK2MMeAr — YouTrend (@you_trend) 28 gennaio 2019





📊Quanti italiani approvano la #Quota100? Il provvedimento è apprezzato dal 60,8% dei cittadini.



Sono favorevoli il 97,2% degli elettori leghisti, il 90,4% dei Cinque Stelle e uno su quattro del centrosinistra.



Sondaggio Quorum/YouTrend per @skytg24 #ilconfine. pic.twitter.com/CQBXidhLrn — YouTrend (@you_trend) 28 gennaio 2019