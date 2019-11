Sondaggi, Renzi col fiatone: Italia Viva adesso è in calo

Sondaggi, abitudine ormai quotidiana. Tra i sondaggi politici ce ne sono alcuni che hanno più impatto di altri nel dibattito: il tradizionale sondaggio di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana racconta che cala la Lega; il Carroccio perde mezzo punto in sette giorni e si ferma al 34 per cento.

Si conferma seconda forza, ma staccatissimo e pure in leggero calo, il Partito democratico, che scende al 18,3 per cento, mentre torna a crescere il Movimento 5 stelle, che torna di poco sopra il 16 per cento. Ma il sondaggio è stato portato a conclusione prima del caso Trenta, vicenda che potrebbe non giovare nell'immediato ai pentastellati.

Ultimi sondaggi: Lega al 34 per cento, Salvini perde mezzo punto

Restando nel centrodestra, stabile Fratelli d'Italia al 9,5 per cento e lieve recupero di Forza Italia, che al 6,4 per cento rincorre ormai staccato il partito di Giorgia Meloni. Le forze di centrodestra insieme valgono praticamente il 50%.

Sondaggi, Italia Viva ferma al 5 per cento

Doccia fredda per Renzi, perde più di mezzo punto Italia Viva, ora al 5 per cento. La doppia cifra resta oggi come oggi un miraggio per il nuovo partito nato da una scissione del Pd.

Per quel che riguarda i partiti minori, da segnalare la risalita dell'agglomerato Sinistra Italiana Mdp Articolo 1 (la cui unità futura è in fortissimo dubbio, in ogni caso): è al 3,3 per cento. In risalita anche i Verdi, al 2,3 per cento. Sotto il 2 per cento +Europa, Cambiamo! di Toti e le altre liste. Non si esprime il 37 per cento degli intervistati, percentuale stabile.