Sondaggi, doccia fredda per Lega e M5s: ma per Di Maio c'è una buona notizia

C'è un nuovo sondaggio che, a cinque giorni da Natale, non fa star sereno il governo Conte. Il 61% degli italiani non è soddisfatto dell'operato dell'esecutivo, il 39% invece lo è. Inoltre il 58,3% considera il compromesso con l'Europa su manovra e deficit una sconfitta per il governo legastellato (contro il 41,7% che lo considera una vittoria). Sono questi i principali risultati emersi dal sondaggio sul gradimento degli italiani per l'attività di Governo, realizzato dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24 e diffuso dalla testata, all'interno dell'approfondimento "Il Confine". Ma nessun dubbio sul fatto che Lega e M5s siano ampiamente i primi partiti, e insieme sfiorano addirittura il 60%.

Sondaggio: soddisfatti "solo" gli elettorati di riferimento

Il dato cambia sensibilmente se si analizza l'elettorato di riferimento della maggioranza: sono soddisfatti dell'operato dell'esecutivo l'89,9% degli elettori del M5S e l'86,6% degli elettori leghisti, mentre il compromesso con l'Europa è un successo per il 75,1% dei sostenitori del Carroccio e per l'81,6% dei pentastellati. L'indagine, precisa il comunicato del network televisivo, consta di 1001 interviste raccolte tra il 12 e il 14 dicembre con metodologia CATI/CAMI su un campione casuale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne.

Sondaggio: quanto durerà il governo Lega-M5s

Il sondaggio misura anche la fiducia sulla durata dell'Esecutivo: per il 58,2% durerà meno di un anno, mentre supererà dicembre 2019 per il 41,8%. Anche in questo caso il risultato varia se si analizzano solo gli elettori dei due partiti di maggioranza: per il 78,1% dei leghisti e l'80,3% dei pentastellati infatti il Governo destinato a durare più di un anno.

Dalla ricerca si evince anche come, secondo gli intervistati, la Lega sia il partito, tra i due della maggioranza, che sta operando meglio, con il favore del 29,8% del campione, mentre il 21,9% sceglie il Movimento 5 Stelle. Ampia però la fetta di chi non risponde, pari al 48,3%. Diviso il giudizio anche su quanto gli italiani considerino competenti i membri del Governo: per il 45,3% sono competenti, contro il 54,7% per cui lo sono.

In merito al rapporto con l'Europa, per l'81,9% l'Italia starebbe peggio fuori dalla moneta unica, un dato che, seppur in percentuale più bassa, si riscontra anche nell'elettorato gialloverde (l'Italia starebbe peggio fuori dall'Euro per il 65,6% degli elettori della Lega e per il 64,9% degli elettori del Movimento). Agli intervistati è stato chiesto anche se, al di là delle dichiarazioni ufficiali, secondo loro la Lega vorrebbe uscire dalla moneta unica: per il 56,3% degli intervistati la risposta è no. Un dato che è ancora più netto tra gli elettori leghisti, dove il 63,8% ritiene che la Lega non intenda lasciare l'Euro.

Sondaggio Quorum/YouTrend: Lega al 31,8%, M5s al 28%

Il sondaggio Quorum/YouTrend per Sky TG24 ha rilevato infine le intenzioni di voto degli elettori: se si votasse oggi in testa ci sarebbe il partito degli indecisi, con il 38% degli intervistati che non saprebbe per chi votare o non intende farlo. Tra il 62% del campione che esprime una preferenza, la Lega è il primo partito in Italia, con il 31,8%, seguito da M5S al 28%. Segue con distacco il Pd, che si attesta nelle intenzioni di voto al 16,8%, poi Forza Italia, che secondo il sondaggio arriverebbe al 9,8%, Fdi con il 4,9% e +Europa al 2,1%. Il 6,6% degli intervistati si orienterebbe invece verso altri partiti.