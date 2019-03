"Quota 161" per Salvini: è il giorno del voto sul caso Diciotti

Oggi il voto al Senato sul caso Diciotti. "I senatori facciano secondo la loro coscienza, io mercoledì andrò a testa alta in Senato". Sabato scorso da Lauria, in Basilicata, Matteo Salvini, ha dato appuntamento a Palazzo Madama per oggi, dove si conteranno i sì e i no dei senatori alla richiesta di procedere nei suoi confronti, fatta dai magistrati di Catania con l'ipotesi di sequestro di persona, in merito alla vicenda dei 179 migranti 'bloccati' sulla nave della guardia costiera 'Diciotti' nel porto etneo lo scorso agosto per 5 giorni.

"Ho agito in nome dell'interesse nazionale, quello che ho fatto l'ho fatto per difendere i confini, con una scelta condivisa con gli alleati di governo e il premier Giuseppe Conte", dovrebbe essere tale la sostanza delle parole del vicepremier Salvini non solo sarà in Aula per presidiare, ma farà questo suo intervento, che, a quanto si apprende, rispecchierà - in maniera molto sintetica - la posizione contenuta nella memoria, presentata in Giunta lo scorso 6 febbraio.

Diciotti, voto al Senato: per il no al processo servono 161 voti

Un voto, quello di oggi, che - rispetto alle previsioni della vigilia - dove tenevano banco 'solo' i dubbi sulla tenuta del M5s a favore del ministro dell'interno alleato di governo, si è ulteriormente ingarbugliato, per colpa della vicenda della nave italiana 'Mare Jonio'.

Il voto sarà palese. Con il ministro dell'Interno a guardare il display elettronico di Palazzo Madama ci sarà anche il premier Giuseppe Conte, che ha deciso di non lasciare solo il suo vicepremier, nota Adnkronos. Che, anche oggi, ha ribadito come "su questa vicenda c'è una chiara linea politica in tema di migrazione che questo governo sottoscrive e il responsabile dell'esecutivo sottoscrive per primo". Solo a sera si dovrebbero terminare le operazioni di voto. Per confermare il no al processo a Salvini, la proposta della Giunta firmata da Maurizio Gasparri, deve essere approvata a maggioranza assoluta, fissata a quota 161 voti.

Mare Jonio e voto sul caso Diciotti: "C'è stata fretta di chiudere in poche ore"

Sulle prime pagine dei quotidiani oggi tanti retroscena sulle possibili ripercussioni della vicenda Mare Jonio sul voto oggi in Senato sull'autorizzazione a processare Salvini per il caso Diciotti. Ma in realtà, retroscena e rumors a parte, non è mai stato in dubbio il legame, a oggi solido, tra Lega e M5s. Salvini non verrà processato.

Secondo il Corriere della Sera c'è stata "fretta di chiudere il caso in poche ore. Così il ministro ha pressato la Finanza". Secondo il quotidiano, il vicepremier ha fatto pressione proprio in vista del voto in Senato in cui anche i M5s "sono ancora divisi". Ecco perché "sin dall'alba di ieri il titolare del Viminale ha cercato ogni strada possibile per far sequestrare l`imbarcazione. E in serata, quando si è capito che la Procura di Agrigento non avrebbe firmato il decreto, è stata la Guardia di finanza a procedere".

Per la Stampa il governo ha voluto evitare "l'incubo Diciotti bis". Di Maio non ha voluto trascinare il caso e spaccare di nuovo il suo gruppo parlamentare: "Carburante sufficiente a far trovare una soluzione nel giro di poche ore, nonostante i nervosismi leghisti di prima mattina. La proposta risolutiva viene partorita a palazzo Chigi, ma per far digerire lo sbarco dei 49 migranti a Matteo Salvini - che già aveva annunciato di non volergli far mettere piede in Italia - il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è costretto a offrire la carta del sequestro della nave della Ong Mediterranea, battente bandiera italiana.

"Linea dura ma niente arresti" secondo Repubblica. "Li faccio sbarcare ma serve un'azione esemplare" avrebbe detto Salvini ai suoi. 'Non posso perdere la faccia' - si legge nel retroscena di Repubblica - Davanti a un ascensore di Palazzo Madama, alla fine della lunga giornata trascorsa in Parlamento per riferire in vista del Consiglio europeo, Giuseppe Conte conferma al quotidiano che la linea dura sull`immigrazione è quella di tutto il governo. Il Senato si prepara a votare sul sì al processo per Salvini: il 'salvataggio' che oggi il M5s gli concederà al Senato non è in discussione.