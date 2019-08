Fa il bagno con il cane al mare (dove era vietato): maximulta da 1.032 euro

Multe salate per chi fa fare il bagno al cane in mare a Pesaro. Infastiditi dalla presenza di un cane in acqua insieme al padrone, nonostante il divieto di far entrare in animali in spiaggia in vigore per tutta l’estate, alcuni bagnanti hanno chiamato i vigili e questi non hanno potuto fare altro che sanzionare il proprietario con una multa di ben 1.032 euro, come scrive Il Resto del Carlino.

Un’altra multa, dello stesso importo, è stata applicata a un uomo che aveva portato il proprio cane a passeggiare al mattino presto sull’arenile.

Il divieto di accesso per gli amici a quattro zampe sulle spiagge di Pesaro è in vigore dal 1 aprile fino al 30 settembre e l’ordinanza parla chiaro: niente cani nemmeno se al guinzaglio o con la museruola. Eppure alcuni bagnanti hanno denunciato di aver notato deiezioni canine nei giorni scorsi vicino alla riva.