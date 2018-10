Bimba figlia di due padri: il Tribunale riconosce la bigenitorialità 

Il Tribunale di Milano ha ordinato agli ufficiali di Stato civile del Comune di rettificare l'atto di nascita di una bimba nata negli Stati da due padri, Gianni e Andrea, che verranno indicati come genitori. Come racconta MilanoToday, in un primo momento il documento era stato trascritto con il solo nome del padre biologico come era successo in California. Successivamente, però, i genitori avevano chiesto alle autorità americane la correzione dell'atto, che era immediatamente avvenuta. Immediatamente negli Usa, però, perché il comune di Milano si era rifiutato di riconoscere il secondo documento e così la bimba - come già successo in altri casi - era rimasta con un solo genitore.

La coppia a quel punto si è rivolta agli avvocati Manuel Girola, Giacomo Cardaci e Luca Di Gaetano di Rete Lenford per chiedere al tribunale di ordinare la trascrizione integrale dell’atto di nascita. E mercoledì, il successo è arrivato. Palazzo di giustizia ha infatti chiesto di riconoscere l'atto al comune, che comunque aveva fatto da apripista in tema di diritti per i genitori omosessuali ma che si era poi "incastrato" sui figli di due padri.

“Si tratta di un decreto importantissimo – dichiarano gli avvocato Giacomo Cardaci e Manuel Girola –, che auspichiamo illumini le decisioni a venire delle amministrazioni comunali, in primis quella di Milano, ancora renitenti a riconoscere i diritti fondamentali dei bambini con due papà. Abbiamo evidenziato i gravi pregiudizi e i rischi che i bambini subivano a causa della mancata trascrizione: come stabilito dai giudici, la pietra angolare di ogni decisione deve essere la tutela del bambino”.