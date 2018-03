“Capasso ha lasciato 5mila euro all'amante”

Oltre al denaro per pagare i funerali della sua famiglia e l'eredità per le figlie, Luigi Capasso avrebbe lasciato anche 5mila euro per l'amante. Secondo quanto riporta un articolo de Il Messaggero firmato da Giovanni del Giaccio, il carabiniere che mercoledì scorso ha ucciso le figlie e poi si è tolto la vita a Cisterna di Latina, avrebbe lasciato una busta con il nome e il cognome della donna con cui aveva una relazione.

Secondo il quotidiano romano, a Cisterna tutti sapevano dell'amante di Capasso, tanto da presumere che fosse uno degli elementi chiave che avevano spinto la moglie Antonietta Gargiulo a chiedere la separazione. Ma nessuno pensava che dopo aver tentato di sterminare la sua famiglia, Capasso avesse in mente di lasciare dei soldi all'amante.

L'uomo avrebbe lasciato anche un biglietto con sopra scritto "Non doveva farlo", riferito alla scelta della moglie di mandarlo via di casa dopo diversi episodi di violenza.