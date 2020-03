Apple chiude i suoi negozi in tutto il mondo tranne che in Cina

Prosegue il trend positivo delle guarigioni in Cina, a Wuhan solo 4 casi, ai minimi assoluti. Anche per questo Apple ha deciso di chiude tutti i suoi negozi nel mondo, a eccezione dei 42 Store in Cina che la compagnia ha riaperto ieri.

Lo annuncia il Ceo Tim Cook su Twitter. "Nei nostri luoghi di lavoro e nelle nostre comunità, dobbiamo fare tutto il possibile per prevenire la diffusione del Covid-19. Apple chiuderà temporaneamente tutti i negozi al di fuori della Cina fino al 27 marzo, e si impegna a dare 15 milioni per aiutare la guarigione in tutto il mondo".

Coronavirus, i medici cinesi bacchettano l'Italia

Intanto è iniziata la missione italiana dei medici cinesi, e arrivano i primi rimproveri: "Da quanto abbiamo potuto vedere fino ad ora, e in base alla nostra esperienza, per strada ci sono ancora troppe persone e comportamenti da migliorare". Secondo quanto riporta 'la Repubblica', nella cronaca di Roma, è quanto hanno dichiarato Liang Zongan e Xiao Ning, rispettivamente professore di medicina polmonare all'ospedale di Sichuan e il vicedirettore dell'Istituto Nazionale delle malattie parassitarie e del centro nazionale per la prevenzione, ieri in visita alla Croce rossa di via Ramazzini insieme all'ambasciatore Li Junhua, al ministro degli Esteri Luigi Di Maio e a Francesco Rocca, presidente Cri.

Arrivati due giorni fa, i due medici fanno parte della delegazione di esperti arrivati dalle zone rosse della Cina.