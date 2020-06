Crisi per coronavirus, il Cirque du Soleil dichiara bancarotta e chiude (ma non per sempre)

La speranza di tutti è che non sia un addio, ma soltanto un arrivederci. Il celebre Cirque du Soleil è una delle ultime vittime ''economiche'' dell'emergenza coronavirus: il ''circo'' ha dichiarato bancarotta assistita, fermando tutti gli spettacoli in giro per il mondo.

Come racconta People, il Cirque du Soleil si è trovato (come tutte le società di intrattenimento) a dover fronteggiare il tracollo degli ingressi dovuto al lockdown e ai divieti di assembramento, con la chiusura che è sembrata l'unica scelta possibile in questo momento, con l'intero settore dello spettacolo che sta vivendo un momento di crisi senza precedenti.

Ma l'obiettivo è quello di ristrutturare il debito e poter tornare quando i tempi saranno ''maturi'', come confermato da Daniel Lamarre, numero uno di Cirque du Soleil Entertainment Group: ''Con i ricavi zero legati alla forzata chiusura di tutti gli spettacoli per il Covid-19, il management ha deciso di agire in modo deciso per tutelare il futuro della società".

La situazione debitoria del circo era già sostanziosa prima della pandemia: gli acquisti negli ultimi anni di Blue Man Production, della società di intrattenimento per bambini VStar Entertainment Group, e della troupe di prestigiatori chiamata Illusionists, avevano messo a dura prova le casse dell'amministrazione. Con l'arrivo del coronavirus e la chiusura di tutti gli spettacoli, evitare la bancarotta è stato impossibile.

Ma qual è il piano di ritorno del Cirque du Soleil, nato in Quebec (Canada) e controllato dal fondo di private equity TPG Capital? I maggiori azionisti erogheranno circa 300 milioni di dollari per facilitare la ripartenza, permettere il pagamento dei dipendenti e degli oneri della società, come ad esempio il rimborso dei biglietti per gli spettacoli annullati a causa dell'epidemia. Una notizia difficile per i fan del Cirque du Soleil sparsi per tutto il globo: la loro speranza e quella di tutti noi, è che il sipario sugli spettacoli acrobatici possa tornare ad alzarsi il prima possibile.