Bloccata dal coronavirus, senza cibo né soldi: "Mi avete accolta in casa, siete fantastici"

Come successo a molti nostri connazionali, bloccati all'estero a causa dell'epidemia del nuovo coronavirus, ci sono anche stranieri che non hanno potuto fare ritorno in patria durante i mesi di lockdown. Una di questi è Ludmila Laura, una ragazza argentina che è stata costretta dalla pandemia ad una permanenza forzata nella città di Messina.

Per la giovane non è stato certo semplice trascorrere due mesi e mezzo in Italia, soprattutto dopo aver terminato i soldi necessari per pagare l'affitto di un posto in cui dormire in attesa di poter tornare dai suoi familiari. Ma, come racconta MessinaToday, nel momento di maggiore difficoltà è intervenuta la solidarietà dei messinesi, che hanno messo a disposizione della 31enne una casa in cui trascorrere la quarantena.

Adesso, dopo due mesi e mezzo, Ludmila potrà organizzare il suo viaggio in Spagna, dove abita la sorella, ed è in attesa del primo volo disponibile per Madrid. Prima di andare via la ragazza ha voluto scrivere una lettera per ringraziare i messinesi per l'aiuto ricevuto:

''Porterò Messina per sempre nel mio cuore, sono molto grata a chi mi ha aiutato a superare la quarantena. Per me è stato un periodo molto difficile perché mi sono ritrovata in una città nuova senza potermi muovere. E tutto è accaduto da un giorno all'altro, in modo del tutto inaspettato. Mi sono innamorata di Messina e della sua gente, ho fatto tante foto che rimarranno un piacevole ricordo. Ho incontrato persone gentili, carine ed educate. La Sicilia è un'isola magica e mi sento particolarmente legata anche per le mie origini italiane. Il mio bisnonno infatti è nato in un paesino delle Marche. Grazie Messina, ci rivedremo presto''.