Muore soffocata mentre mangia un panino: tragedia al mercato rionale

Una donna di 57 anni è morta questa mattina mentre mangiava un panino al latte. La tragedia è avvenuta al mercato rionale di via Quirra, nel quartiere di San Michele, a Cagliari.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno provato in tutti i modi a rianimare la donna, Eleonora Vacca, ma per lei non c’è stato nulla da fare.

La donna è morta intorno alle 11, per un’ostruzione delle vie aeree, causata dal panino che stava mangiando. Come riporta l'agenzia Ansa, la 57enne probabilmente aveva appena acquistato il panino al latte e, avvicinandosi l'ora del pranzo, ne avrebbe addentato una parte ma il bolo di cibo le è andato di traverso e le ha impedito di respirare.

Muore dopo aver mangiato un panino: tragedia al mercato rionale

Tutto sarebbe poi accaduto in pochi minuti: la donna è crollata a terra priva di sensi, soccorsa subito dalle persone che si trovavano in quel momento intorno a lei nel mercato, mentre altri davano l'allarme. Quando però sono arrivati gli operatori del 118, la 57enne era già in arresto cardiaco. I sanitari hanno provato a rianimarla per diverso tempo, anche con l'aiuto di macchinari, ma senza successo. Sul posto anche una parente della vittima.

I carabinieri della stazione di Pirri sono intervenuti sul posto. Dopo gli accertamenti svolti dai militari, la salma è stata restituita ai familiari per i funerali.