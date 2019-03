La forza di Elide, la bimba che vive attaccata ad una macchina

Il suo piccolo cuore e i suoi polmoni sono fortemente compromessi, per questo motivo la piccola Elide, una bimba ciociara di 3 anni e mezzo, vive da nove mesi attaccata ad una macchina, in attesa di un trapianto dei due organi. Come racconta Angela Nicoletti su FrosinoneToday, è dallo scorso luglio che Elide e i suoi genitori lottano contro questo oscuro male, con la mamma della piccola che ha voluto lanciare un appello agli italiani che ancora non aderiscono alla donazione degli organi: "Un gesto che consente di salvare vite umane ma che consente a chi muore di continuare a vivere con orgoglio e generosità attraverso il prossimo".

Elide vive attaccata ad una macchina: aspetta il doppio trapianto

Elide, che vive a Scifelli, frazione di Veroli con la madre, il padre Alessandro e la sorella maggiore Matilde, dal 4 luglio 2018 è ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva Cardiochirurgica dell'ospedale pediatrico 'Bambino Gesù' di Roma. Dopo diverse operazioni, grazie alle quali i medici hanno tentato di salvare il suo cuore già malato dalla nascita, la picola ha avuto bisogno dell’assistenza meccanica ECMO: si tratta di una macchina che le permette di rimanere in vita in attesa del trapianto.

Una procedura che non era indicata per Elide. Questo fino alla drammatica notte del 15 luglio 2018 quando i medici sono riusciti miracolosamente a strapparla alla morte. Da quel giorno la vita della bimba e della sua famiglia è radicalmente cambiata. Da nove mesi il suo nome è inserito nella lista urgente nazionale: Elida ha bisogno di un trapianto combinato cuore polmoni.