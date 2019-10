"Basta figli", ma ci ripensa: supermamma 44enne è incinta per la ventiduesima volta

Dopo la nascita dell'ultimo figlio, il 21esimo, aveva promesso che non sarebbe più rimasta incinta. Era il novembre 2018 e in molti pensavano che la 44enne inglese Sue Radford avesse davvero deciso di fermarsi. Domenica però lei e il marito Noel hanno annunciato che in casa arriverà presto un altro bebé. La donna è infatti incinta di 15 settimane. "Presto potremo sapere anche il sesso del bambino", ha detto Sue.

Il nascituro andrà ad unirsi ai suoi 21 fratelli: Chris (30 anni), Sophie (25), Chloe (23), Jack (22), Daniel (20), Luke (18), Millie (17) Katie (16), James (15), Ellie (14), Aimee (13), Josh (12), Max (11), Tillie (9), Oscar (7), Casper (6), Hallie (3), Phoebe (2), Archie (18 mesi), Bonny Raye, nata lo scorso novembre. Solo Chris e Sophie, i due figli più grandi, hanno lasciato la casa dei genitori per creare un nucleo familiare loro (Sophie è già mamma di tre bambini), mentre tutti gli altri vivono ancora sotto lo stesso tetto a Morecambe, nel Lancashire.

"Butterò nel secchio tutti gli abiti premaman. Non mi mancherà non essere più incinta, per niente. Tutte le ostetriche in ospedale mi hanno chiesto se ci avrebbero rivisto l'anno prossimo ma abbiamo detto: 'No, assolutamente no'. Ci godremo semplicemente i nostri figli e i nostri nipoti", aveva detto Sue subito dopo la nascita della piccola Bonnie e ora in casa Radford si preparano ad accogliere ad aprile il neonato numero 22.

Ecco i Radford, la superfamiglia dei record

Per mangiare la famiglia Radford spende ogni settimana 350 sterline (circa 400 euro) e ogni giorno servono almeno tre ore di pulizie generali per rendere "vivibile" la casa. Per una cena fuori questa "superfamiglia" arriva a spendere anche 150 sterline (175 euro), mentre per andare in vacanza servono come minimo sette valige.

Sue Radford è rimasta incinta per la prima volta giovanissima. Lei e Noel, entrambi adottati da bambini, hanno deciso di tenere il piccolo e di sposarsi, nonostante lei avesse appena 14 e lui 18.