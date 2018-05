Fornero contro Salvini: "È uno squadrista, non avrà mai il mio rispetto"

Elsa Fornero, di ritorno da un convegno a Berlino, riporta le preoccupazioni della Germania sull'economia italiana.

"Sono di ritorno da un convegno a Berlino - ha detto la Fornero a Circo Massimo su Radio Capital - Ho visto disorientamento. Ci chiedevano 'cosa succede in Italia?' con l'aria di chi è preoccupato".

L'uscita dall'euro non è un'opzione, e Fornero lo sottolinea: "Io spero che si comprenda come uscire dall'euro vuol dire cancellare il futuro ai nostri giovani, che si sentono europei e non considerano i confini nazionali come un limite ai loro piani di vita".

"Uscire dall'Europa è una follia", aggiunge, e poi critica aspramente il commissario Ue Oettinger che ieri ha auspicato che i mercati facessero capire agli italiani come votare: "Per me ha utilizzato un'espressione molto infelice, che poteva risparmiarsi. Come altri politici, avrebbe dovuto contare fino a dieci prima di parlare".

L'ex ministro del governo Monti torna poi a dire la sua sul leader del Carroccio, che in passato ha usato toni molto netti nei suoi confronti: "Non perdonerò mai Salvini - attacca - Anche se diventerà presidente del Consiglio, non avrà mai il mio rispetto. Rispetterò solo l'istituzione. Se è un fascista? Il termine più adatto è squadrista". Secondo la professoressa "sono stati i leghisti a montare quasi tutte le campagne d'odio, anche se ora cercano di avere un tono più istituzionale. Un partito politico che si ispira a Marine Le Pen sbaglia proprio i presupposti".