Anziana muore e i ladri entrano in casa sua per rubare

Triste scoperta per la famiglia di un'anziana deceduta a Magnano in Riviera, in provincia di Udine.

Come riporta il Messaggero Veneto, la nuora della donna si è recata in casa della defunta per recuperare alcuni effetti personali e una volta lì ha notato segni di effrazione sulla porta d'ingresso.

I ladri, probabilmente a conoscenza della morte dell'anziana, sono entrati nell'abitazione, approfittando dell'inevitabile confusione seguita al lutto ed entrando nella casa ormai incustodita, alla ricerca di oggetti di valore.

Sul caso indagano ora i carabinieri anche se la nuora, che ha raccontato tutto ai militari, non ha saputo indicare eventuali mancanze dalla casa dell'anziana.