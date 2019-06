Infermiere killer condannato all'ergastolo per 85 omicidi: "Vittime potrebbero essere centinaia"

Il peggiore killer della Germania in tempo di pace. Così la stampa tedesca definisce Niels Hogel, 42 anni, l'ex infermiere che è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di 85 pazienti. La sentenza è stata emessa dai giudici del tribunale distrettuale di Oldenburg.

Hogel uccideva iniettando nei pazienti ricoverati nelle due cliniche in cui lavorava - a Oldenburg e Delmenhorst - farmaci per indurre l'arresto cardiaco, per poi tentare di rianimarli e presentarsi come un eroe. Stava scontando già l'ergastolo per due omicidi, quando il caso è esploso in tutta la sua gravità ed è stato accusato degli altri 85 decessi, tutti avvenuti tra il 2000 e il 2005.

Nel corso del processo ha confessato di aver ucciso almeno 100 pazienti, ma le autorità tedesche credono che le vittime possano essere molte di più, addirittura 300.

Alcune delle vittime, tutte di età compresa tra il 34 e il 96 anni, erano in gravi condizioni, mentre altri erano in via di recupero presso i centri medici, ha riferito Deutsche Welle. La sentenza arriva dopo che ieri l'ex infermiere ha parlato ai parenti e amici delle sue vittime in tribunale a Oldenburg. "Mi piacerebbe sinceramente scusarmi con ogni singolo individuo per tutto ciò a cui li ho sottoposti nel corso degli anni", ha detto alla corte, aggiungendo di essere "giorno e notte" perseguitato da "vergogna" e "rimorso", scrive la Bild.