Ricercato per un mandato di cattura si nasconde in cantina: ladro tradito da un peto

Prima si è lanciato dal balcone, poi si è barricato in una cantina. Ed è stato tradito dal rumore di un peto. E' finita così la fuga di un 4oenne ricercato per un mandato di arresto europeo e residente a Cadeo, nel piacentino. E' stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile nella mattinata del 28 febbraio, scrive ilPiacenza.

L'uomo, di nazionalità romena, era stato condannato ad un anno di reclusione per aver rubato in due negozi a Landau (Germania) 1370 euro di alcolici. Nel frattempo si era spostato in Italia, prima nelle Marche e poi nel piacentino dove aveva commesso diversi reati: era di fatto un taccheggiatore seriale. Il Mae (mandato di arresto europeo) era stato emesso pochi giorni fa.

I poliziotti sapevano dove abitava, ma quando l'uomo ha sentito suonare il campanello si è lanciato dal secondo piano facendo un volo di cinque metri e poi si è nascosto in una delle cantine dell'edificio, chiudendosi dentro. I poliziotti che hanno visto la scena lo hanno rincorso e prima che potessero individuarlo è stato lui stesso a tradirsi emettendo un fragoroso peto. E' stato portato nel carcere delle Novate in attesa dell'estradizione in Germania.