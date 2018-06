Latina, grida Allah Akbar e minaccia di far esplodere una bombola di Gpl

Ha opposto resistenza agli agenti gridando "Allah Akbar" e dicendo di essere un componente dell'Isis venuto in Italia per far conoscere la verità. La Polizia del commissariato di Fondi, in provincia di Latina, ha arrestato un egiziano di 27 anni per tentato furto in abitazione, danneggiamento aggravato, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e tentato incendio.

Al 113 era arrivata la segnalazione da parte di una donna proprietaria di un appartamento, che si era resa conto della presenza di un estraneo nella propria abitazione. Il personale in servizio, arrivato tempestivamente sul luogo indicato, ha bloccato il 27enne che al momento dell’intervento era chino su un bombolone di gpl che si trovava nel giardino dell’abitazione.

L’uomo è stato sorpreso con un accendino in mano e con l’evidente maldestro intento di appiccare il fuoco. Alla vista degli agenti l’uomo ha però cominciato a gridare e a opporre resistenza affermando di essere un appartenente all’Isis.

Gli accertamenti successivi non hanno evidenziato nulla a carico del 27enne, che aveva un permesso di soggiorno per motivi di lavoro e non aveva precedenti né segnalazioni di polizia. Il 27enne, in stato di arresto, è attualmente rinchiuso in carcere in attesa del giudizio da parte dell'Autorità Giudiziaria.