"Scusi, una sambuca": e fuggono dal ristorante senza pagare il conto

I "furbetti del conto" hanno colpito ancora, questa volta in Salento. Vittima del raggiro la titolare dell’Osteria della Divina Provvidenza, a Lecce, che nei giorni scorsi ha ospitato a pranzo una comitiva di 14 persone. E dire che considerato il numero dei coperti la somma da saldare era tutt’altro che eccessiva: "solo" 300 euro.

Ma il conto non è stato mai saldato: come racconta LeccePrima, per sgattaiolare indisturbati fuori dal locale i turisti hanno usato uno stratagemma tanto semplice quanto efficace: dopo aver ordinato una sambuca per digerire il lauto pranzo, approfittando della premura della proprietaria che si era allontanata per esaudire la loro richiesta, il gruppetto si è alzato dal tavolo facendo perdere le proprie tracce.

In quel momento il locale si era ormai riempito ed è stato facile per la comitiva confondersi tra gli altri clienti riuscendo così a farla franca. La titolare si è accorta della fuga solo una volta tornata indietro: ha provato a cercare i clienti fuori dal ristorante, ma senza successo.

"Un raggiro della peggior specie - scrive LeccePrima - perché lesivo del lavoro altrui". Nelle prossime ore saranno acquisite le immagini di un impianto di videosorveglianza installato nelle vicinanze, dopo di che, probabilmente, si procederà alla denuncia.