Il Rosatellum non c'entra: in Italia non c'è una maggioranza politica

L’assenza di una maggioranza in Parlamento come risultante delle ultime elezioni politiche ha scatenato un coro di commenti negatativi verso la nuova legge elettorale Rosatellum accusata di aver prodotto uno “stallo programmato”. Ma davvero la legge elettorale è stata scritta per ostacolare la formazione di una maggioranza?

Come ha dimostrato il sito specializzato in tematiche politico/elettorali Youtrend queste considerazioni sono non solo sconcertanti ma che esista uno stallo dovuto al Rosatellum è una vera e propria bufala.

Nessuna legge elettorale può prescindere dai risultati elettorali. Il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi non può intervenire sui voti espressi dagli elettori ma solo usare metodi diversi per convertirli in seggi.

Il risultato di queste elezioni è uno stallo perchè i voti si sono distribuiti in modo tripolare.

Il centrodestra ha avuto il 37 per cento dei voti, il Movimento 5 Stelle il 32%, il centrosinistra il 23%. come d'altronde evidenziato già molti mesi prima dai sondaggi condotti dagli istituti demoscopici.

Youtrend ha dimostrato come con qualsiasi legge elettorale ipotizzata in questi mesi o sperimentata in Europa, l'esito del voto italiano non avrebbe prodotto nessuna maggioranza.

Il sistema tedesco

Il sistema spagnolo

Il sistema greco

Il sistema maggioritario puro

Il sistema mattarellum

Il sistema francese

Il sistema Porcellum

Il sistema "italicum*

*prevede il ballottaggio giudicato incostituzionale dalla Cassazione che ha prodotto il cosiddetto "consultellum"