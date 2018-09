Monete antichissime trovate per caso in un cantiere: "Valgono una fortuna"

Un vero e proprio tesoro archeologico (e non solo), costituito da monete e oggetti preziosi antichissimi sarebbe stato scoperto nell'area del cantiere dell'ex Teatro Cressoni, a Como. Per ora sono pochissime le informazioni trapelate, ma si tratterebbe di un ritrovamento del valore di milioni di euro. Il materiale rinvenuto sarebbe risalente a centinaia di anni prima dell’era cristiana. Del ritrovamento sarebbe stata subito informata la Sovrintendenza archeologica.

Dagli spiragli delle coperture del cantiere - scrive QuiComo - si potevano vedere al lavoro gli uomini di una squadra di esperti archeologi.

Per il momento non è stato possibile parlare con gli addetti che hanno recintato lo scavo del ritrovamento. Non si sa se e quanto tale ritrovamento possa rallentare i lavori di riqualificazione dell'area dell'ex cinema/teatro che ha fatto la storia della città e che da anni era abbandonato. C'è da dire che per il momento i lavori di demolizione non si sono fermati ma gli operai del cantiere starebbero operando in parti dell'area che non intralciano il lavoro degli archeologi del Sap.